快訊

台北陷安鼠之亂…民眾自製鼠患地圖！即時通報、傻眼重災區「比想像嚴重」

簡立峰專欄／推新模型市場反應淡 Meta跨足AI遇何困境？

掌摑亞太球場工讀生成傷引發公憤 房仲男被依傷害罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

換屋族全面性「協處」措施拍板不續辦 改由銀行個案管理

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行針對「第一戶」換屋族房貸協處措施是否續延，正式拍板不再統一延長。示意圖／聯合報系資料照
央行針對「第一戶」換屋族房貸協處措施是否續延，正式拍板不再統一延長。示意圖／聯合報系資料照

央行針對「第一戶」換屋族房貸協處措施是否續延，正式拍板不再統一延長。該協處延長措施自去年9月起實施並延長六個月，已於今年3月到期，外界高度關注後續政策走向。央行業務局長謝鳳瑛表示，根據銀行4月回報資料，僅有2件申請希望延續協處，顯示多數案件已在過去約18個月內妥善處理，因此不再續推整體性延長方案。

謝鳳瑛指出，該協處機制本質屬於銀行與貸款人之間的契約安排，過去調查亦顯示，多數換屋族可於1至12個月內完成房產處分與貸款調整，政策任務已階段性達成。未結案的少數個案，未來將回歸由銀行依個別情況審慎評估處理。

她進一步說明，即使不再統一延長，個案仍可與銀行協商展延，但銀行將加強審核標準，重點將放在借款人出售抵押物的「換屋誠意」，包括掛售價格是否符合市場行情等。若開價明顯偏離市場、影響出售進度，將成為是否同意延長的重要考量。

另一方面，市場關注房市資金動能。央行統計顯示，今年3月「第一戶」房貸撥款金額達250億元，金額創第七波信用管制以來新高。對此，謝鳳瑛表示，單月數據易受季節性與個案影響，仍須觀察4至6月的連續數據，才能判斷是否形成趨勢。

她指出，從長期結構來看，「第一戶」房貸占比原本就高於第二戶，約為七成對二至三成，屬於正常現象，因此3月數據尚難解讀為市場轉折訊號。

在監理措施方面，央行目前仍要求銀行每月回報不動產授信資料，以掌握資金集中度與市場動態。同時，也要求銀行強化內部風險控管機制，採取自主審慎管理，以維持金融體系穩定。

央行針對「第一戶」換屋族政策，已由全面性協處，轉向個案管理與市場機制運作。

房貸

延伸閱讀

新竹北區、香山區房市盤整 議價率增買方議價空間變大

美伊戰火波及／股市震盪房市急凍 杜拜資產重新定價

推動中小金融機構改革 陸多家村鎮銀行獲批解散

3月「第一戶」住宅貸款撥款250.25億元 創第七波管制上路以來新高

相關新聞

換屋族全面性「協處」措施拍板不續辦 改由銀行個案管理

央行針對「第一戶」換屋族房貸協處措施是否續延，正式拍板不再統一延長。該協處延長措施自去年9月起實施並延長六個月，已於今年3月到期，外界高度關注後續政策走向。央行業務局長謝鳳瑛表示，根據銀行4月回報資料

3月「第一戶」住宅貸款撥款250.25億元 創第七波管制上路以來新高

中央銀行最新統計顯示，2026年3月銀行承作受限不動產貸款中，購置住宅貸款項下「第一戶」撥款金額明顯攀升，達250.25億元，創下第七波選擇性信用管制上路以來新高。市場解讀，該項數據反映房市資金結構在

5月首周12檔月配型股債 ETF 將除息 估年化配息率介於4.89%-10.04%

5月股債ETF即將上演除息大秀，首周即有12檔股債ETF即將除息，包括三檔台股ETF及九檔債券ETF，全都是月配型ETF，相當適合追求穩健現金流的投資人。從配息表現來看，每股配發金額從0.043元到0

投信投顧公會催動大成長 三年內上看30兆元

投信投顧公會理事長尤昭文表示，台灣投信業者管理資產規模近年來飛速增長，已達22兆元，主要受惠台股表現強勢、ETF蓬勃發展、投資人行為改變；若法規開放速度加快，在未來兩、三年，投信業管理資產規模將可望力

14金控Q1投資成績單⋯海外失血、國內獨撐 帳上收益僅66億元

金控帳上投資收益大縮水。據金管會統計，截至3月底14金控（包括臺灣金）帳上投資收益僅剩66.6億元，單季大減97%，其中海外投資首季大虧逾4,000億元、寫史上第二慘，全靠台股大漲撐盤，呈現「海外失血

第一金 ESG 績優 國際肯定

DJBIC道瓊領先指數公布最新評選結果，第一金控於永續發展領域不斷以世界級標準自我精進，成果反映於ESG（環境、社會、公司治理）之表現上，連續八年入選最高等級「世界指數」成分股，亦連續十年入選「新興市

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。