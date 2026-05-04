換屋族全面性「協處」措施拍板不續辦 改由銀行個案管理

央行針對「第一戶」換屋族房貸協處措施是否續延，正式拍板不再統一延長。該協處延長措施自去年9月起實施並延長六個月，已於今年3月到期，外界高度關注後續政策走向。央行業務局長謝鳳瑛表示，根據銀行4月回報資料，僅有2件申請希望延續協處，顯示多數案件已在過去約18個月內妥善處理，因此不再續推整體性延長方案。

謝鳳瑛指出，該協處機制本質屬於銀行與貸款人之間的契約安排，過去調查亦顯示，多數換屋族可於1至12個月內完成房產處分與貸款調整，政策任務已階段性達成。未結案的少數個案，未來將回歸由銀行依個別情況審慎評估處理。

她進一步說明，即使不再統一延長，個案仍可與銀行協商展延，但銀行將加強審核標準，重點將放在借款人出售抵押物的「換屋誠意」，包括掛售價格是否符合市場行情等。若開價明顯偏離市場、影響出售進度，將成為是否同意延長的重要考量。

另一方面，市場關注房市資金動能。央行統計顯示，今年3月「第一戶」房貸撥款金額達250億元，金額創第七波信用管制以來新高。對此，謝鳳瑛表示，單月數據易受季節性與個案影響，仍須觀察4至6月的連續數據，才能判斷是否形成趨勢。

她指出，從長期結構來看，「第一戶」房貸占比原本就高於第二戶，約為七成對二至三成，屬於正常現象，因此3月數據尚難解讀為市場轉折訊號。

在監理措施方面，央行目前仍要求銀行每月回報不動產授信資料，以掌握資金集中度與市場動態。同時，也要求銀行強化內部風險控管機制，採取自主審慎管理，以維持金融體系穩定。

央行針對「第一戶」換屋族政策，已由全面性協處，轉向個案管理與市場機制運作。