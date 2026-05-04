3月「第一戶」住宅貸款撥款250.25億元 創第七波管制上路以來新高

中央銀行最新統計顯示，2026年3月銀行承作受限不動產貸款中，購置住宅貸款項下「第一戶」撥款金額明顯攀升，達250.25億元，創下第七波選擇性信用管制上路以來新高。市場解讀，該項數據反映房市資金結構在政策導向下，自住需求已經成為市場主力。

觀察央行自2020年起陸續推出多波選擇性信用管制措施，並於2024年實施第七波進一步收緊多屋族貸款條件，包括降低貸款成數、取消寬限期，以及強化銀行對投資性購屋的風險控管。在政策引導下，銀行授信明顯轉向支持首購族群，對於名下無房或僅有一戶自用住宅者，提供相對穩定的資金來源。3月第一戶撥款金額創高，正反映出資金由投資端轉向自住端的趨勢。

銀行人士指出，過去房市榮景時期，資金多集中於多戶購屋或投資性產品，但隨著央行強力管制與銀行風險控管提升，投資客進場難度大幅提高，市場交易結構出現明顯轉變。自住型買盤因政策支持與貸款條件相對寬鬆，逐漸成為主導力量，使得第一戶貸款撥款金額攀升。

不過，市場也提醒，第一戶撥款金額的成長，並不完全等同於「純首購需求」全面爆發。實務上，部分換屋族可能透過出售原有房產、清償房貸，重新取得「首購」資格，或利用家庭成員名義進行資產配置，使統計數據呈現結構性放大。

央行針對換屋族設有切結機制，允許在一定條件下以第一戶貸款方式承作，亦使部分非典型首購族群納入統計範疇。央行在2024年9月20日實施第七波選擇性信用管制措施中，對有房無貸，以及尚有房貸等兩大類民眾，想換屋自住時，只要簽切結一年內賣屋，就視為「首購」，不受貸款成數、寬限期等限制。一旦這一年期限內舊屋沒賣掉，就得面臨取消寬限期、房貸成數壓低、利率拉高等「懲處」，讓換屋族資金壓力大增。之後在2025年9月再宣布協處措施，將簽切結賣屋時響再拉長半年。今年3月剛好是屆期，也可能因此第一戶撥款爆增。

房市在央行多波管制下，並未出現需求全面退場的情況，而是由過去投資導向，逐步轉為以自住需求為核心的結構調整。銀行業者認為，此一轉變有助於降低市場過度投機風險，使房價走勢更趨穩定，但在資金受限的情況下，短期內房市漲幅可能趨緩，進入量縮價穩的盤整格局。