新制勞退收益 依「貢獻度」分紅

勞動基金2025年投資表現亮眼，以勞工可參與分配的新制勞退基金來看，2025年收益率15.6%，收益數約新台幣7,469億元，刷新2024年6,989.7億元的最高紀錄。勞保局則說明表示，收益分配不是以專戶金額乘以收益率計算，而是依「貢獻度」分配給個別勞工專戶。

勞動部勞保局日前統計，此次參與收益分配的退休金個人專戶約1,310萬戶，59%勞工分配金額超過2萬元，約772萬戶；超過5萬元者約493萬戶、占37.7%。基金收益數已全數分配給勞工。但有民眾反映，將專戶金額乘以收益率15.6%，與分配到的收益金額不同，對分配金額有疑慮。

勞保局說明，2025年整體基金收益數均已全數依法分配給勞工，收益分配不是以個人專戶金額乘以收益率來算，而是依每個勞工個人專戶提繳的期間、金額作為計算基礎，再把當年度基金收益數依貢獻度分配給個別勞工。

勞保局指出，個別勞工所分配到的金額，是依「勞工退休基金管理運用及盈虧分配辦法」第8條規定，將勞動基金運用局的整體基金收益數，依「個人專戶每日結餘金額累計數」占「整體專戶每日結餘金額累計數」的比例作分配。

意即，依照每位勞工個人專戶提繳的期間及金額為計算基礎，由勞保局將當年度所有基金收益數，依「貢獻度」分配給個別勞工專戶，並非直接以收益率乘以專戶金額計算。

勞保局提到，勞工如於當年度申領月退休金，依「勞工退休金條例」第23條及其施行細則第34條規定，領取時除「提繳本金」及「歷年累積收益」外，「當年度尚未分配期間的收益」應一併予以結算。

例如4月申領月退休金，以勞動基金運用局公告最近月份的收益率，結算1至4月的收益，全部存入勞工個人月退休金專戶，其後領取月退期間（5至12月），結算入月退專戶的金額則繼續參與年度收益分配。

勞保局重申，每年度勞動基金運用局公告的新制勞工退休基金收益數，均已全數依法正確分配給勞工，勞工的退休金權益絕對受到保障。勞動基金運用局每年2月底會公布前一年度投資損益與績效，勞保局在3月底前辦理收益分配，勞工可隨時至個人勞退專戶內查詢目前累計本金與收益金額。

勞退專戶中的本金不受投資盈虧所影響，分紅部分則有「保證收益機制」，自勞工開始提繳到領取退休金之日止，期間收益不得低於當地銀行2年定期存款利率計算之收益，如有不足由國庫補足。不過，勞工實際上不能領出分紅金額，將連本帶利滾入下一年度投資，直至滿60歲才可領出勞退帳戶金額。

另外，勞退新制規定，勞工提繳年資滿15年以上，可選擇「按月領取」或「一次請領」退休金，但選定後不能再更改，實務上部分民眾因不熟悉規定，誤選月領退休金。勞動部已預告修法，將新增「30天猶豫期」，選擇月領者可在首次撥付入帳日起30天內，申請變更改為一次請領。