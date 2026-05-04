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保險小百科／利變險回饋金 搞懂計算方式

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

利率變動型保險商品近年來已成為壽險市場主要商品之一，金管會提醒，利率變動型保險商品保單價值準備金及相關保單利益（如增值回饋分享金）計算基礎，是以總保費扣除附加費用後的純保費作為計算基礎，其計算方式因商品類型而有所不同，例如：利率變動型壽險按宣告利率減去預定利率差額，再乘上保單價值準備金來計算增值回饋分享金。

各保險公司之宣告利率雖有高低，但投保時不宜僅以短期宣告利率作為唯一考量，仍應同時檢視保險保障範圍是否符合自身需求，並瞭解各公司宣告政策及歷史宣告利率情形。而利率變動型保險商品雖具有宣告利率機制，但因其為長期契約，若保戶欲提前辦理解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約而導致無法取回所繳保險費全部金額。另倘為外幣收付之利率變動型保險商品，其保險費及保險金等款項給付幣別均為外幣，民眾投保時應特別注意匯率波動風險。

金管會 保單

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