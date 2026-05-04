專家教你保／媽咪三大心法 打造守護盾牌

女性成為母親後，關注焦點往往繞著孩子與家庭，常忽略自己才是支撐整個家庭的核心。保險規劃並非單純的開支，而是在面臨健康風險時，確保家庭節奏不被打亂的「守護盾牌」，溫馨5月來臨，提醒媽咪別忘重新檢視自身保障，從關心自己開始守護全家。

媽咪保障規劃謹守「先保大再保小」、「定期檢視」及「專款專用」三原則，大人是家庭經濟支柱，保障額度須高於小孩，且隨著人生階段改變及收入增加，至少每三年應重新檢視保障是否合宜；此外，醫療、意外與退休儲蓄應分開規劃，採專款專用確保每份保障都花在刀口上。合理的保費規劃應掌握「雙十原則」，保額為年收入的十倍，保費則控制在年收入的10%左右。不同人生階段的媽咪，保障重心與保費預算應隨之調整。

25至35歲的「輕熟小資媽咪」，此階段孩子尚幼，家庭責任最重，預算可能也相對有限。保障首重實支實付型醫療險與定期壽險，前者應對高額自費醫材，後者確保若不幸發生意外，孩子的教育經費能延續；建議年繳保費約2.5至3.5萬元，並善用「定期險」的高槓桿特性，用小錢買到高保障。

35至50歲「三明治族媽咪」，此時處於「上有老、下有小」的壓力高峰期，保障應強化「長期抗戰」能力，建議加強重大傷病險、癌症一次金及失能保障，避免因疾病導致長期無法工作，成為家庭經濟負擔；建議年繳保費約4至6萬元，隨著收入增加，可將部分核心醫療險轉為「終身型」，鎖定晚年的醫療成本。

50歲以上「樂活熟齡媽咪」，此階段孩子多已成年，保障重心應從家庭責任轉向退休醫療與財富傳承，建議強化意外傷害險防範跌倒、骨折等，同時透過理財型保險，規劃具穩定現金流的商品增加被動收入，讓退休生活更優渥；建議依個人資產配置而定，年繳保費至少6萬元，重點在於專款專用，為老後的自己預留尊嚴。

保障規劃沒有「最好」，只有「最合適」。媽咪們在照顧家人之餘，別忘了先愛自己，透過精準的預算配置，讓這份母愛在面對風險時，成為家庭堅毅的防護傘。（本文由台灣人壽新竹通訊處業務經理姜冠瑄提供，記者任珮云採訪整理）