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幫新生兒投保 著眼健康險

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

少子化趨勢下，每個新生兒都是爸媽最在意的心肝寶貝，迎接新生兒出生的同時，別忘了提前為寶寶做好周全的保障規劃。但新生兒保險該怎麼選？保險公司建議，先從健康保障著手，包括醫療險、意外險、重大傷病險或癌症險，可作為新生兒保險規劃的清單順序。

一般而言，寶寶出生後、完成報戶口並取得身分證字號後才可以辦理投保。由於寶寶在出生後48小時至72小時內，醫院會進行21項新生兒篩檢，及早為寶寶把關健康問題，儘管保險界流傳「新生兒投保黃金期」的說法，但保險公司紛紛提醒，目前新生兒篩檢項目之疾病已被排除於疾病的等待期間之外，切勿因保險考量而延後進行新生兒篩檢，以免錯失黃金診斷與治療時機。

全球人壽認為，新生兒的投保黃金期，時機點在於「早」，由於年齡愈小，保費計算基礎愈低，甚至能以相對便宜的成本鎖定終身保障；另一方面，由於寶寶剛出生時，抵抗力較低，對父母來說，不只是購買一張保單，也是替孩子建立一份從零歲起就開始守護的安全網。

至於新生兒保單該如何規劃？全球人壽指出，在預算有限的情況下，新手爸媽可優先從「健康保障」著手，其中，醫療險部分，最完整的規劃組合首選為住院日額型終身醫療險搭配實支實付型定期醫療險；另外，由於正在探索世界的孩子，相對活潑好動、難以預測，因此投保意外險也能協助家庭分擔意外發生時產生的相關醫療費用與照顧費用。

再者，由於重大傷病、癌症難以預防，一旦發生往往需要長期且高額的治療支出，投保重大傷病險或癌症險，因年紀愈小時投保，保費相對較低，則能在關鍵時刻提供一次性或長期的經濟支援。

凱基人壽指出，投保新生兒保單主要視客戶的實際需求，現行市場上銷售的保險商品，例如壽險、住院醫療險、意外險、意外醫療險、重大疾病險或癌症險都可以搭配組合進行投保；對於新生兒投保住院醫療險、意外險、重大傷病險或癌症險可列為優先選擇的投保項目。

另外，也有許多新手爸媽在規劃新生兒保單時，糾結醫療險究竟該選終身險還是定期險？對此，公勝保經如曦事業部經理賴薏如指出，兩者最大的差別在於保障年限，定期險一開始保費低、保障集中，以目前市面上的醫療定期險多為一年期商品，最高續保年齡可到85歲；相較之下，終身險醫療險市面上最主要是以繳費年期20年為主，也就是繳完20年期滿後，便能獲得終身保障。

賴薏如認為，選擇終身醫療險或定期醫療險，大多會從預算多寡來考量，若預算相對充裕且想要擁有終身醫療保障，可以選擇終身醫療險；若預算相對有限者，則可以選擇定期醫療險，另外，或許可從「631法則」來評估，也就是家庭總年收的10%用於規劃全家的醫療險，以作為預算評估。

新生兒 保單 醫療險

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