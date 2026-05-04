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幫新生兒投保據實填寫體況 避免理賠爭議

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

由於新生兒體況相對不穩定，自身免疫力也可能尚未發展成熟，專家提醒，新手爸媽在規劃新生兒保單時，應掌握三大重點，除了建議爸媽應該提早做規劃準備外，投保時也務必據實填寫健康告知事項、以及檢視爸媽本身自己的保單等注意事項。

公勝保經如曦事業部經理賴薏如提出三點建議，第一，建議新手爸媽提早做準備，在新生兒出生後儘早取名、報戶口並取得身分證字號，才能投保保險；第二，做完新生兒篩檢後，在等待檢測報告出爐前就可進行投保；第三則是很多新手爸媽經常忽略的，實務上常常因為要幫小孩保險，卻忘了要定期檢視爸媽本身自己的保單，她強調，「爸媽作為家庭支柱，自身的保險才是給予寶寶最大的保障。」

全球人壽也建議，父母為寶寶規劃保單時應掌握三項原則，第一，懷孕後期就可了解相關保單內容與組合，等寶寶出生取得身分證字號後即可立即送件，避免臨時手忙腳亂；其次，由於父母是孩子最重要的後盾，若家長本身的保障不足，家庭風險反而更高，建議先檢視自身保障是否完整，再為孩子補強保障；最後則是，投保時務必據實填寫健康告知事項，例如是否有黃疸住院、是否為早產等，才能避免日後理賠時產生爭議。

凱基人壽也提醒，在投保新生兒保單時，對於要保書的健康詢問事項，務必確認健康告知內容及詳實提供就醫紀錄，以避免投保後違反告知而產生未來的理賠爭議。

另外，建議每年仍須檢視已投保險種並做適度調整，以在面對風險發生時，能夠發揮實質的保障效果及幫助。

新生兒 保單

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