聽新聞
0:00 / 0:00

玉山金帶領學子 「藝」起進劇場

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山文教基金會攜手台中國家歌劇院推動「藝起進劇場」計畫，由桃園市政府教育局專門委員林光偉（ 右二起）、玉山文教基金會董事陳勸仁、台中國家歌劇院總監李惠美、副總監汪虹共同參與活動。玉山金控／提供
玉山文教基金會攜手台中國家歌劇院推動「藝起進劇場」計畫，由桃園市政府教育局專門委員林光偉（ 右二起）、玉山文教基金會董事陳勸仁、台中國家歌劇院總監李惠美、副總監汪虹共同參與活動。玉山金控／提供

近年來音樂劇已成為台灣表演藝術顯學，玉山文教基金會攜手台中國家歌劇院於4月30日邀請桃園市五所國高中生共280位師生走入劇院欣賞「藝起進劇場—音樂劇篇」，提升學生對表演藝術的認識，並深化藝術教育。

此次活動由桃園市政府教育局專門委員林光偉、台中國家歌劇院總監李惠美、副總監汪虹、玉山文教基金會及各校校長、老師共同參與活動。

玉山文教基金會董事陳勸仁表示，玉山長期攜手歌劇院推動藝文發展，深刻體會其對文化教育的深遠影響，未來將持續透過美感教育的實踐，以具體行動支持教育品質提升，並為下一個世代厚植藝文根基。

台中國家歌劇院總監李惠美亦表示，今年透過音樂劇主題，帶領學生認識多元的表演形式，體驗兼具敘事性、感染力與舞台魅力的藝術表現。期盼學生在觀演過程中培養藝術欣賞能力，並從作品所傳遞的同理、陪伴與理解中，獲得對成長與自我探索更深層的體會。

本次演出由連續三年獲選台中市傑出演藝團隊的刺點創作工坊，帶來原創音樂劇《誰偷走了我的字？》以深入淺出的敘事和趣味動聽的歌曲，引領學子認識音樂劇，並探討多元共融理念。靈感來自編劇張元面對書寫障礙的生命經驗，透過一位來自精靈王國的小精靈因「寫字像畫符」被責罵，進而來到人類世界偷走了高材生的「字」，開啟一趟奇幻又冒險的破關旅程。

音樂劇融合戲劇、音樂、歌唱及肢體表演等元素，富有節奏感與情感層次，不僅具想像力與感染力，也透過舞台回應學習障礙、親子理解與自我認同等議題，展現音樂劇在教育與社會對話中的獨特力量。

玉山文教基金會長期致力於藝文培力與美感教育推展，與歌劇院合作展開「藝起進劇場」計畫，今年邁入第八年，已累計邀請80所國高中、小學超過3,600位師生參與，持續搭建學子接觸表演藝術橋梁，深化藝文素養，拓展更寬廣且多元的文化視野。

台中市 音樂劇 玉山

延伸閱讀

宜蘭學子優美樂音驚豔全國 6校勇奪特優、市長各校頒6萬獎勵

丹鳳高中響應423世界閱讀日 一週系列活動以閱讀連結世界x展現國際與跨域學習成果

紙風車白沙屯拱天宮演出 媽祖登台獻祝福

小小主播營登場 淡水國小學童結合AI體驗新聞製播流程

相關新聞

第一金 ESG 績優 國際肯定

DJBIC道瓊領先指數公布最新評選結果，第一金控於永續發展領域不斷以世界級標準自我精進，成果反映於ESG（環境、社會、公司治理）之表現上，連續八年入選最高等級「世界指數」成分股，亦連續十年入選「新興市

第一金提高生育補助 領先業界

第一金在員工福利精進上，包括全面開辦員工持股信託及提供優於法令的結婚、生育津貼及人工好孕假等孕育假別，且更領先業界提高生育補助，第三胎起每胎25萬元，2026年創公股先例，提供育有未滿6歲子女之員工每

六壽險投資保單賣逾百億元 國壽754.6億元居冠

六家壽險今年第1季投資型保單新契約保費銷售突破百億元，成績亮眼，國泰人壽以754.6億元位居第一，外商安聯人壽則以228.2億元居次，其他包含富邦人壽、凱基人壽、法國巴黎人壽與三商美邦人壽，皆突破百億

銀行通路新契約保費增36%

壽險業第1季業績出爐，在新契約保費收入（含非保險合約）3,682.9億元中，銀行通路賣出1,429.8億元，年成長36.2%，占三大通路中的38.8%。壽險業者持續看好在投資市場熱絡的情況下，銀行通路

玉山金帶領學子 「藝」起進劇場

近年來音樂劇已成為台灣表演藝術顯學，玉山文教基金會攜手台中國家歌劇院於4月30日邀請桃園市五所國高中生共280位師生走入劇院欣賞「藝起進劇場—音樂劇篇」，提升學生對表演藝術的認識，並深化藝術教育。

新制勞退收益 依「貢獻度」分紅

勞動基金2025年投資表現亮眼，以勞工可參與分配的新制勞退基金來看，2025年收益率15.6%，收益數約新台幣7,469億元，刷新2024年6,989.7億元的最高紀錄。勞保局則說明表示，收益分配不是

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。