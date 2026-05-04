玉山金帶領學子 「藝」起進劇場

近年來音樂劇已成為台灣表演藝術顯學，玉山文教基金會攜手台中國家歌劇院於4月30日邀請桃園市五所國高中生共280位師生走入劇院欣賞「藝起進劇場—音樂劇篇」，提升學生對表演藝術的認識，並深化藝術教育。

此次活動由桃園市政府教育局專門委員林光偉、台中國家歌劇院總監李惠美、副總監汪虹、玉山文教基金會及各校校長、老師共同參與活動。

玉山文教基金會董事陳勸仁表示，玉山長期攜手歌劇院推動藝文發展，深刻體會其對文化教育的深遠影響，未來將持續透過美感教育的實踐，以具體行動支持教育品質提升，並為下一個世代厚植藝文根基。

台中國家歌劇院總監李惠美亦表示，今年透過音樂劇主題，帶領學生認識多元的表演形式，體驗兼具敘事性、感染力與舞台魅力的藝術表現。期盼學生在觀演過程中培養藝術欣賞能力，並從作品所傳遞的同理、陪伴與理解中，獲得對成長與自我探索更深層的體會。

本次演出由連續三年獲選台中市傑出演藝團隊的刺點創作工坊，帶來原創音樂劇《誰偷走了我的字？》以深入淺出的敘事和趣味動聽的歌曲，引領學子認識音樂劇，並探討多元共融理念。靈感來自編劇張元面對書寫障礙的生命經驗，透過一位來自精靈王國的小精靈因「寫字像畫符」被責罵，進而來到人類世界偷走了高材生的「字」，開啟一趟奇幻又冒險的破關旅程。

音樂劇融合戲劇、音樂、歌唱及肢體表演等元素，富有節奏感與情感層次，不僅具想像力與感染力，也透過舞台回應學習障礙、親子理解與自我認同等議題，展現音樂劇在教育與社會對話中的獨特力量。

玉山文教基金會長期致力於藝文培力與美感教育推展，與歌劇院合作展開「藝起進劇場」計畫，今年邁入第八年，已累計邀請80所國高中、小學超過3,600位師生參與，持續搭建學子接觸表演藝術橋梁，深化藝文素養，拓展更寬廣且多元的文化視野。