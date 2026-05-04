聽新聞
0:00 / 0:00

銀行通路新契約保費增36%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業第1季業績出爐，在新契約保費收入（含非保險合約）3,682.9億元中，銀行通路賣出1,429.8億元，年成長36.2%，占三大通路中的38.8%。壽險業者持續看好在投資市場熱絡的情況下，銀行通路銷售可望超越去年。

據壽險公會數據顯示，今年第1季以各個通路業績來看，在新契約保費收入3,682.9億元中，壽險公司本身行銷體系1,656.5億元占44.9%；銀行經代保代通路1,429.8億元占38.8%；傳統保險經紀人、保險代理人596.5億元占 16.2%。

銀行通路今年初繳出亮眼的成績單，今年1月新契約保費收入高達684.3億元，單月占比達43.7%，為近年新高；2月新契約保費收入降為322.8億元，主要是因為農曆春節假期使得工作日減少；3月則回溫至422.6億元，占比則降為38.8%。

壽險業者指出，3月銷售不如預期，主要是因為美伊戰爭導致全球金融市場動盪，不少投資人縮手觀望影響投資型商品買氣。

壽險業 保險 經紀人

延伸閱讀

產險第一季網路投保金額15.9億元 估今年雙位數成長

陸六國行Q1每天賺175億

中華電、遠傳、是方談展望 5月7日登場

波克夏現金水位再創高 亞伯接班後繳出首份成績單 上季獲利增18%

相關新聞

第一金 ESG 績優 國際肯定

DJBIC道瓊領先指數公布最新評選結果，第一金控於永續發展領域不斷以世界級標準自我精進，成果反映於ESG（環境、社會、公司治理）之表現上，連續八年入選最高等級「世界指數」成分股，亦連續十年入選「新興市

第一金提高生育補助 領先業界

第一金在員工福利精進上，包括全面開辦員工持股信託及提供優於法令的結婚、生育津貼及人工好孕假等孕育假別，且更領先業界提高生育補助，第三胎起每胎25萬元，2026年創公股先例，提供育有未滿6歲子女之員工每

六壽險投資保單賣逾百億元 國壽754.6億元居冠

六家壽險今年第1季投資型保單新契約保費銷售突破百億元，成績亮眼，國泰人壽以754.6億元位居第一，外商安聯人壽則以228.2億元居次，其他包含富邦人壽、凱基人壽、法國巴黎人壽與三商美邦人壽，皆突破百億

銀行通路新契約保費增36%

壽險業第1季業績出爐，在新契約保費收入（含非保險合約）3,682.9億元中，銀行通路賣出1,429.8億元，年成長36.2%，占三大通路中的38.8%。壽險業者持續看好在投資市場熱絡的情況下，銀行通路

玉山金帶領學子 「藝」起進劇場

近年來音樂劇已成為台灣表演藝術顯學，玉山文教基金會攜手台中國家歌劇院於4月30日邀請桃園市五所國高中生共280位師生走入劇院欣賞「藝起進劇場—音樂劇篇」，提升學生對表演藝術的認識，並深化藝術教育。

新制勞退收益 依「貢獻度」分紅

勞動基金2025年投資表現亮眼，以勞工可參與分配的新制勞退基金來看，2025年收益率15.6%，收益數約新台幣7,469億元，刷新2024年6,989.7億元的最高紀錄。勞保局則說明表示，收益分配不是

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。