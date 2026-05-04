銀行通路新契約保費增36%

第一金在員工福利精進上，包括全面開辦員工持股信託及提供優於法令的結婚、生育津貼及人工好孕假等孕育假別，且更領先業界提高生育補助，第三胎起每胎25萬元，2026年創公股先例，提供育有未滿6歲子女之員工每

2026-05-04 01:20