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銀行通路新契約保費增36%
壽險業第1季業績出爐，在新契約保費收入（含非保險合約）3,682.9億元中，銀行通路賣出1,429.8億元，年成長36.2%，占三大通路中的38.8%。壽險業者持續看好在投資市場熱絡的情況下，銀行通路銷售可望超越去年。
據壽險公會數據顯示，今年第1季以各個通路業績來看，在新契約保費收入3,682.9億元中，壽險公司本身行銷體系1,656.5億元占44.9%；銀行經代保代通路1,429.8億元占38.8%；傳統保險經紀人、保險代理人596.5億元占 16.2%。
銀行通路今年初繳出亮眼的成績單，今年1月新契約保費收入高達684.3億元，單月占比達43.7%，為近年新高；2月新契約保費收入降為322.8億元，主要是因為農曆春節假期使得工作日減少；3月則回溫至422.6億元，占比則降為38.8%。
壽險業者指出，3月銷售不如預期，主要是因為美伊戰爭導致全球金融市場動盪，不少投資人縮手觀望影響投資型商品買氣。
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