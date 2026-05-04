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六壽險投資保單賣逾百億元 國壽754.6億元居冠

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
六家壽險今年第1季投資型保單新契約保費銷售突破百億元，成績亮眼，國泰人壽以754.6億元位居第一。保單示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人，非新聞現場。
六家壽險今年第1季投資型保單新契約保費銷售突破百億元，成績亮眼，國泰人壽以754.6億元位居第一。保單示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人，非新聞現場。

六家壽險今年第1季投資型保單新契約保費銷售突破百億元，成績亮眼，國泰人壽以754.6億元位居第一，外商安聯人壽則以228.2億元居次，其他包含富邦人壽、凱基人壽、法國巴黎人壽與三商美邦人壽（2867），皆突破百億元大關。

根據壽險公會統計，第1季投資型壽險新契約保費收入726.8億元，較去年同期450.5億元增加 61.3%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）1,152.7億元，較去年同期766.2億元增加50.4%。

壽險公會分析，投資型成長動能主要來自壽險公司持續與銀行及投信通路合作，因應投資市場環境變動，提供兼具保障與投資功能之保險商品，以滿足民眾多元投保需求，帶動整體銷售表現。

觀察各壽險公司第1季表現，國泰人壽投資型保單新契約保費收入達754.6億元，穩居冠軍寶座。該公司今年已誕生三張「百億神單」，銷售金額累積突破670億元，其中「月月永溢」與「月月泰利」累計銷售金額皆達200億元以上。

安聯人壽投資型保單新契約保費收入達228.2億元，排在第二，其投資型商品「吉利發發」暢銷數年，今年第1季銷售亦突破百億元大關。還有四家壽險公司第1季投資型保單新契約保費收入突破百億元，分別為富邦人壽118.7億元、凱基人壽112.8億元、法國巴黎人壽111.9億元與三商美邦人壽110.7億元。另外，台灣人壽、安達人壽、新光人壽也逼近百億元。

展望後市，國泰人壽指出， 近期全球金融市場受到中東地緣政治情勢影響，短期波動加劇，但若後續情勢能逐步穩定，主要股市延續多頭格局，則投資型保單銷售動能可望持續，成為帶動新契約保費成長的重要動能。

安聯人壽表示，短期仍舊處於低利率之環境，因此新概念的保險理財商品將成為市場之主流，並預期在商品架構創新、附加功能增多，以及低費率的比拚之下，投資型保單市場將愈來愈競爭。

三商美邦人壽 凱基人壽 國泰人壽

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