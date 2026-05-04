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第一金提高生育補助 領先業界

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

第一金（2892）在員工福利精進上，包括全面開辦員工持股信託及提供優於法令的結婚、生育津貼及人工好孕假等孕育假別，且更領先業界提高生育補助，第三胎起每胎25萬元，2026年創公股先例，提供育有未滿6歲子女之員工每月1,000元補助。

另外，已於2018年底即導入「ISO 45001職業安全衛生管理系統」，並通過英國標準協會（BSI）驗證，為首家取得ISO 45001驗證之公股金融機構；亦連續三年榮獲勞動部職業安全署「健康勞動力永續領航企業」肯定。

在社會參與方面，第一銀行2025年舉辦綠色志工活動45場，投入有機農場協作、守護海岸、植樹減碳、認養契作及溼地保育等，更特別打造金融業首家結合公益活動之彩繪中巴「小粉獅夢想巴士」，將溫暖與關懷傳遞至全臺各地資源缺乏的偏鄉學校，並與「舊鞋救命國際基督關懷協會」合作，邀請臺灣本土藝術家彩繪塗裝設計，共同打造金融業首家結合公益活動之彩繪貨櫃，飄洋過海到非洲改建為遮風擋雨的書屋，零距離傳遞愛與祝福。

第一金不僅獲納入DJBIC、MSCI及FTSE等三大國際永續指數成分股肯定，也是唯一七度獲「國家企業環保獎」最高榮譽、六度獲「巨擘獎」之金融業，更榮獲CDP 3A評級，為東亞地區金融業唯一，躋身全球23強。此外，第一金控統籌成立公股金融事業ESG倡議平台，亦為金管會永續金融先行者聯盟成員，更於今年擔任聯盟主席，持續發揮公股金融事業推動永續發展之影響力。

第一金控將持續深化ESG推動，強化永續治理，對接國際規範，提供永續金融解決方案，以正向影響力引領產業邁向2050淨零排放，實現多贏的永續發展願景。

第一金 生育補助 健康

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