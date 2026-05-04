第一金 ESG 績優 國際肯定

DJBIC道瓊領先指數公布最新評選結果，第一金控（2892）於永續發展領域不斷以世界級標準自我精進，成果反映於ESG（環境、社會、公司治理）之表現上，連續八年入選最高等級「世界指數」成分股，亦連續十年入選「新興市場指數」成分股，且18個評選項目得分均高於業界平均。

其中第一金在資訊透明與揭露、重大性、政策影響力、稅務策略、永續金融、人權、金融包容性及客戶關係等八個項目更獲得滿分，ESG執行成果相當亮眼。

DJBIC透過全方位檢視受評企業之ESG成效，篩選出世界及新興市場名列前10％企業為成分股，是全球第一個永續發展指數，亦為國際間最具公信力的永續績效評估工具。

第一金控ESG發展策略連結核心業務，發揮金融中介者影響力，子公司第一銀行除針對高汙染／高碳排產業訂定授信限額控管，以科學化資訊管理環境風險，將政府機關及企業等外部環境資訊納入內部投融資決策依據，於適用赤道原則之貸放及投資案件評估階段即導入「ESG永續應用地圖查詢平台」等環境資訊工具，檢視案件是否與環境敏感區重疊或可能對自然環境造成衝擊。

鑒於近年國內綠電交易與再生能源布建快速發展，更擴大再生能源永續貸款業務範圍，積極參與相關產業投資，更推出「永續績效連結授信專案」，將企業授信戶溫室氣體排放量及廢棄物總量管控等永續績效與貸款利率定價連結，自2021年至2026年2月底已承作923件，累計核准額度逾1.1兆元。

為實現2050年淨零排放目標，第一金控已通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）的正式審核，訂定2035年範疇一、二的碳排放量將較2022年基準年減少63％。同時，積極推動營運據點取得綠建築及近零碳建築認證，持續優化設備能效，建置屋頂太陽能發電系統，並採購綠電進行轉供，全面降低用電碳足跡；截至2025年底，碳排放量已較基準年減少4,330公噸，減幅達20％。