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金控首季投資大翻車！海外慘虧逾4000億寫史上第二慘 剩台股獨撐

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
截至3月底14家金控帳上投資收益僅剩66.67億元，其中海外投資單季大虧逾4,000億元、寫史上第二慘，全靠台股大漲撐盤。記者林俊良／攝影
截至3月底14家金控帳上投資收益僅剩66.67億元，其中海外投資單季大虧逾4,000億元、寫史上第二慘，全靠台股大漲撐盤。記者林俊良／攝影

金控帳上投資收益大縮水。據金管會統計，截至3月底14家金控帳上投資收益僅剩66.67億元，單季大減97%，其中海外投資單季大虧逾4,000億元、寫史上第二慘，全靠台股大漲撐盤，呈現「海外失血、國內獨撐」的結構失衡。

據統計，原本上季帳上投資仍大賺3,039.8億元，短短一季幾乎全數回吐。其中海外帳上投資轉虧3,901億元、單季大虧4,013億元，成為「殺盤」兇手。

從市場來源觀察，虧損幾乎由美國市場主導。前十大海外投資市場中，有七大全盤皆墨，又以美國從去年底小虧42.6億元，擴大至3月底虧損2,223.42億元，單季暴虧逾2,100億元，居各市場之首。

金控主管指出，虧損核心來自金控子壽險部位，可能有三大因素，一是受美伊戰事影響，首季美股三大指數走跌，壓抑持股評價；二是壽險投資指標的美國穆迪A級公司債殖利率從去年底5.64%攀升到5.83%，價格下跌，股債同步承壓。

尤其是大型壽險再投資資金占比約3%至6%，多在去年第四季高點進場，隨殖利率反彈、價格走跌，新錢全出現評價損失。加上2026年接軌IFRS17後，部分債券資產由AC轉列OCI，也擴大帳面波動。

市場指出，金控「海外投資失血、國內獨撐」凸顯了投資結構失衡。一是，金控長期配置偏重美國市場，當美國市場波動加劇，損失易被放大。

二是，美伊戰事推升通膨、美國降息預期延後，使衝擊由美國快速擴散至全球資產。

前十大投資市場中，除日本、南韓與阿拉伯聯合大公國外，其餘七大市場全盤皆墨，顯示金控投資分散配置效果有限。即便仍維持獲利的日本與阿聯，單季動能也已轉弱，僅南韓維持連五季成長。

第三，即便首季台股上漲9.5%，帶動國內帳上投資大賺3,967.4億元，抵銷了海外帳上投資虧損，但也凸顯僅靠台股一枝獨秀，卻仍難以回天。

展望後市，法人指出，美伊戰事推升通膨預期，恐使美國降息時程延後，債券殖利率維持高檔，將持續壓抑壽險業持債評價，但有助減輕保單負債端壓力。

另一方面，4月台股大漲24.6%，美股也出現反彈，有助股票評價回升。若股市續強，帳上投資收益仍有走揚空間，但在股債波動加劇下，投資表現恐更趨震盪，結構調整壓力仍未解除。

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