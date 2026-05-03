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金控海外版圖大洗牌！日本衝第三 放款暴增成關鍵推手

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會統計，2026年3月底金控對日本曝險達1.58兆元，首度擠入第三大市場。圖／本報資料照片
金管會統計，2026年3月底金控對日本曝險達1.58兆元，首度擠入第三大市場。圖／本報資料照片

金控海外版圖大洗牌。金管會統計，2026年3月底金控對日本曝險達1.58兆元，首度擠入第三大市場，單季暴增2,988億元、寫史上單季最強紀錄；在日本快速升溫帶動下，海外版圖出現重組，「減美、增日」趨勢逐步浮現。

截至3月底，14家金控海外曝險總額達30.62兆元、年增3.5%。前十大市場依序為美國、大陸、日本、澳洲、法國、英國、南韓、香港、加拿大與阿聯。

與上季相較，日本從第六名躍升到第三，首度擠入前三大，法國、英國等歐洲市場排名則同步後移。

進一步觀察，日本曝險暴衝的關鍵在放款動能。3月底對日放款淨額達5387.7億元，單季大增3,705億元，為前十大市場之首。

投資淨額僅小幅增加至7,883億元，同業拆存則季減千億元到2,511億元，顯示資金運用由短期調度轉向實質授信。

銀行主管指出，日圓拆存收益偏低，隨台積電熊本廠帶動供應鏈進駐，建廠與營運資金需求快速升溫，加上日本景氣回溫，推升放款需求，銀行也將資金由拆存轉作放款，帶動收益結構改善。

從結構變化來看，美國曝險占比由去年首季35.56%降至34.89%，年減0.67個百分點；日本則由3.83%升至5.15%，年增1.32個百分點。

再從年增額來看，趨勢更為明確。3月底金控對美國曝險10兆6,820億元，年增率僅1.9%寫史上新低；相較之下，對日曝險年大增28%，此消彼長態勢鮮明。

金控對日本曝險在排名、市占與成長動能同步躍升，反映資產配置策略出現轉向。隨企業資金需求外溢與區域景氣分化，日本正快速成為海外布局核心，金控版圖也邁入新一輪調整期。

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