元大證全民投資慶新登場 抽總價值90萬豪禮搶攻台美股行情

5月報稅季開跑，不少民眾開始關心如何在繳納綜合所得稅時兼顧回饋。旅遊達人蓋瑞哥在臉書分享，若稅額在10萬元以下，可透過「15G拆單法」，將稅金拆成多筆小額，搭配超商與行動支付，提高回饋效率。

2026-05-03 15:03