金控海外曝險首季30.6兆創新高 日本首次擠入前3大

金控今年第1季海外曝險規模達新台幣30兆6188億元，新台幣首季貶值1.69%，也帶動曝險創下歷年新高，年增5.13%。其中，美國連續44季居金控最大海外曝險國，但其占比下滑至34.89%；前10大排名出現洗牌，日本首次躍居第3大，曝險金額年增率達41.46%。

金管會自2015年第2季起，按季對外揭露金控集團海內外曝險統計，海外曝險是由同業拆存、放款淨額與投資淨額3項合計。由於海外曝險額會換成新台幣，因此數據也常受到匯率影響。

金控海外曝險規模今年第1季達30兆6188億元，寫下歷年新高，季增2.99%，年增5.13%，主要由放款淨額帶動，同業拆存、投資淨額都呈季減，其中受到美伊戰爭開打，資本市場劇烈震盪，也導致海外投資評價減損罕見呈現負3900億元。

觀察金控海外曝險前10大地區，依序為美國、中國、日本、澳洲、法國、英國、韓國、香港、加拿大與阿拉伯聯合大公國，從年變動來看，日本年增41.46%居冠，其次為澳洲18.41%，韓國則為9.53%。

與去年第4季相比，排名也出現大洗牌，日本從第6名首次躍升到第3名，法國從第3名退居第5名，英國則從第5名下滑到第6名。

美國首季曝險金額10兆6819億元穩坐冠軍寶座，連續44季居金控海外最大曝險國，季增1.88%、年增3.15%，不過，其占整體海外曝險比重下滑到34.89%。中國續居第2大海外曝險國，曝險額為1兆9506億元，季減1.8%、年減4.65%，主因是投資淨額與同業拆存下滑。

日本近年大約落在7到8名左右，去年起往前至第6名，值得注意的是，儘管日圓持續疲軟，但在金控業者持續加大日本布局下，日本仍首次躍居金控海外曝險第3名，規模達1兆5782億元，季增23.36%、年增41.46%，動能主要由放款淨額帶動。

金融業者指出，日本作為台灣第3大貿易夥伴，雙邊經貿互動密切，加上台積電近年赴日設廠，日本央行帶動更多台廠到日本擴產，推動建廠融資、營運資金、貿易金流等需求增加。