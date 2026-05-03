宏泰人壽年度公益淨灘活動 志工齊心守護候鳥棲地

宏泰人壽長期關注環境保護議題，持續以實際行動守護海洋生態。今年再度攜手「海邊的接力賽」，號召員工與親友共同組成志工團，前往宜蘭縣壯圍鄉補天宮附近海灘展開淨灘行動。此次活動由宏泰人壽經營企劃部協理張志安帶隊，總計97位員工及親友熱情參與，以行動實踐對地球的關懷。

活動當日初抵海灘，映入眼簾的是遠方壯麗的龜山島景致，海天一色令人驚嘆，然而低頭望去，沙灘上卻遍布各式垃圾，形成強烈對比。宏泰人壽志工們分組展開清理工作，在短短一小時內，清理出寶特瓶、玻璃瓶、廢棄漁具及各類塑膠垃圾，如吸管、瓶蓋與碗蓋等海灘廢棄物達460公斤，成果豐碩。

值得一提的是，此次活動亦結合生態教育意義；每年4月份正值候鳥產卵季節，「海邊的接力賽」講師江昀蒨特別提醒志工，清理海灘時需留意是否有鳥類築巢或產卵，避免觸碰或過度清理特定範圍，以免影響候鳥繁衍。透過專業講解，讓志工在行動之餘，也進一步認識、了解自然生態。

宏泰人壽推動淨灘活動已行之有年，自2015年起每年固定舉辦，參與者包含員工及眷屬，累計近800人次參與，清理海洋廢棄物3,000多公斤。張志安表示，公司鼓勵員工攜家帶眷參加，讓環保理念從家庭扎根。許多過去跟著父母參與的小朋友，如今已成長為青年，這樣的傳承讓淨灘不僅是落實公益行為，更成為凝聚家庭情感的重要活動。

張志安也指出，塑膠製品雖為生活帶來便利，但若未妥善處理，將對環境造成長遠傷害。從海鳥誤食塑膠碎片、海龜受困廢棄漁網，到塑膠微粒透過食物鏈回到人體，種種案例皆顯示問題的嚴重性。透過親身參與淨灘，更能感受到人類垃圾對生態的負面影響，也提醒大家減少塑膠使用，將環保落實於日常生活之中。

此次活動當週適逢鋒面南下、天候不穩，連日陰雨不斷，所幸活動當天氣候轉佳，過程中未遇降雨。志工們齊心協力，不僅還給海灘潔淨面貌，也在彼此合作中建立更深厚的情誼，活動順利完成。

張志安表示，單次淨灘解決海洋污染問題非常有限，然而透過持續行動與觀念宣導，就能累積改變的力量。未來，宏泰人壽將持續響應各項環保倡議，結合企業資源推動公益活動，喚起大眾對環境議題的重視，期望以實際行動守護地球，為永續未來貢獻力量。