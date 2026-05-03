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元大金控連7年入選道瓊最佳類別指數雙榜 ESG 成效卓越

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大金控連續7年入選道瓊最佳類別指數成分股「世界指數」與「新興市場指數」雙榜。（圖／元大金提供）
元大金控連續7年入選道瓊最佳類別指數成分股「世界指數」與「新興市場指數」雙榜。（圖／元大金提供）

元大金控永續成效再獲國際專業評比肯定，入選今(2026)年道瓊最佳類別指數（Dow Jones Best-in-Class Indices，DJBIC）成分股，元大金控蟬聯7年「世界指數」與「新興市場指數」雙榜，穩居全球金融業永續標竿地位，持續引領台灣企業邁向永續淨零目標。

道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）為全球首個以ESG為核心的國際性永續投資指數，是評估企業永續表現的重要指標之一，於2025年更名為「道瓊最佳類別指數」(DJBIC)，評選的核心精神更貼近指數方法學，僅納入標準普爾企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment, CSA），各產業中表現最頂尖的前 10% 公司。

元大金控長年深耕淨零轉型，五大子公司於各自業種均衡發展，本次包含風險管理、政策影響力、氣候策略、人權、普惠金融等議題，得分獲得全球綜合金融組前1%成績，表現亮眼。元大金控連續6年蟬聯國際碳揭露專案(CDP)「氣候變遷評比」最高等級A級，連續8年位居「領導等級」(Leadership level)，成為國內金融業最佳典範。持續發揮永續金融影響力，元大金控旗下元大證券、元大銀行、元大投信等3家子公司協同合作，完成高碳排產業議合，於第三屆永續金融評鑑排名皆躋身前25%佳績，實質推動產業低碳淨零轉型。

作為永續金融先行者聯盟成員之一，元大金控致力於強化金融業永續人才培育體系與實務量能，攜手證券暨期貨發展基金會共同擔任金管會淨零推動工作平台「培力與證照工作群」召集人；截至今年首季，元大金控集團已逾4,100位員工取得永續金融基礎能力證照，更促動全台取得該證照人數突破5萬人，於永續金融人才培育與實務推動上展現卓越引領成效。

元大金控 道瓊

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