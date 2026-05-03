聽新聞
0:00 / 0:00
繳稅別急著刷卡 達人曝「15G拆單法」：信用卡、支付回饋全拿滿
5月報稅季開跑，不少民眾開始關心如何在繳納綜合所得稅時兼顧回饋。旅遊達人蓋瑞哥在臉書分享，若稅額在10萬元以下，可透過「15G拆單法」，將稅金拆成多筆小額，搭配超商與行動支付，提高回饋效率。
他舉例，以「全家＋全盈Pay」組合為例，單筆最高可享5%回饋，若善用帳單結帳日前後分次支付，單月最高可拿到兩次回饋；另外如「7-11＋icash Pay」組合，也可透過類似方式累積回饋金額。
若稅額落在10萬至100萬元之間，對於不想拆單的族群，他建議可考慮高年費信用卡，透過繳稅金額達到年刷門檻，換取機場接送、貴賓室等附加價值，「整體回饋可能高於現金」。
至於稅額超過百萬元者，則可選擇哩程卡累積飛行哩程，部分銀行甚至提供額外哩程加碼，對經常出國的族群而言，長期效益更為明顯。
不過，也有Threads網友補充，拆單操作並非毫無限制。首先，超商繳費為基礎，但在付款方式上，「信用卡、台灣Pay、行動支付」三者僅能擇一使用，若為夫妻則可分別選擇不同方式。
此外，行動支付具備多平台、多次使用的彈性，而台灣Pay雖可串聯多個帳戶，但與信用卡仍有限制；若想替親友代繳以取得回饋，則建議以超商或行動支付為主要方式。
綜所稅回饋攻略懶人包：
一、10萬元以下：主打「拆單放大回饋」
全家＋全盈Pay（高回饋小額）
7-11＋icash Pay（可拉高金額）
二、10萬～100萬元：不拆單改走「信用卡權益」
機場接送
貴賓室
停車優惠
三、100萬元以上：改拚「哩程回饋」
使用航空聯名卡（華航、ANA、星宇等）
每刷一定金額累積哩程（無上限或高上限）
四、怎麼選最簡單？
＜10萬：拆單拿現金回饋
10萬～100萬：刷卡拿旅遊權益
＞100萬：換哩程最划算
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。