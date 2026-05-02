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銀櫃集團雲極建設支持 德芙蘭國小少棒隊全國聯賽奪冠

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
銀櫃集團雲極建設開發長期支持的德芙蘭國小少棒隊，全國棒球聯賽奪回全國總冠軍。圖／德芙蘭國小提供
銀櫃集團雲極建設開發長期支持的德芙蘭國小少棒隊，全國棒球聯賽奪回全國總冠軍。圖／德芙蘭國小提供

台中睽違30年，銀櫃集團雲極建設開發長期支持的和平區松鶴部落德芙蘭國小少棒隊，在全國少棒錦標賽總決賽中，以9比1的絕對優勢大勝對手，成功捧回隊史首座「全國總冠軍」獎盃。

這支成軍僅短短四年的隊伍，不僅打破了台中市基層棒球自民國85年以來、長達30年的全國冠軍荒，更創下史上唯一「首次參賽即奪冠」的驚人紀錄，成為台灣棒壇最強黑馬。

從簡陋球具到全國之巔，銀櫃集團雲極建設開發力挺偏鄉孩子圓夢 德芙蘭國小少棒隊這座獎盃得來不易。

長期關注並贊助該隊的「雲極建設開發」與「至善扶輪社」，是孩子們背後最強大的後盾。

雲極建設開發總經理盛玄燁憶起三年多前初次探訪球隊時，看到偏鄉孩子們身穿簡陋球衣、腳踩磨損球鞋，卻依然在烈日下揮汗練習，那份眼神中的純粹與堅持令人動容。

盛玄燁表示：「當時我就告訴孩子們，既然要做，就要做到最好！」為了讓球員能有與城市學校平起平坐的資源，雲極建設開發不僅全面贊助全新的球衣、專業球具與球鞋，更動用體育界人脈，邀請現役職棒球員林益全親自指導球技。

在冠亞軍賽前夕，盛玄燁特別感性勉勵小將：「其實在踏上決賽球場前，你們已經贏了！因為贏了自己才是最重要的。」讓孩子們能毫無壓力地在場上揮灑汗水。

隨著奪冠凱旋，盛玄燁也早已準備牛排盛宴，要與這群寫下歷史的德芙蘭小將們一同慶祝。

德芙蘭國小校長古金益表示，長期以來偏鄉學校，資源相對匱乏，非常感謝銀櫃集團雲極建設開發、至善扶輪社、立法委員羅廷瑋以及教練團、家長後援會一路走來的陪伴。這份榮耀不僅屬於孩子，更是社會企業力量注入偏鄉、翻轉生命教育的最佳證明。

銀櫃集團雲極建設執行長許枝旺表示，未來，銀櫃集團雲極建設開發將持續推動偏鄉體育與公益事業，期許這群孩子能帶著這份韌性，在更大的人生地圖上繼續揮棒前行。

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