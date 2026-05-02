兆豐金控連四年入選DJBIC 新興市場及世界指數成分股

兆豐金控（2886）永續表現再創佳績！全球最具指標性的ESG評比–標普全球（S&P Global）於4月27日正式公布2025年「道瓊最佳類別指數」（Dow Jones Best-in-Class，簡稱DJBIC）新興市場指數及世界指數成分股名單，兆豐金控連續四年入選成分股，並以卓越永續實績名列《2026永續年鑑》TOP 1%榮譽肯定，ESG表現推動受國際永續評比機構肯定。

S&P Global於2025年正式將道瓊永續指數（DJSI）更名為DJBIC，主要配合歐洲證券及市場管理局（European Securities and Markets Authority, 簡稱ESMA）發布的《基金名稱使用ESG或永續相關詞彙指引》，為防止漂綠並落實合規承諾，DJBIC名稱更強調從標普全球（S&P Global）指數中，精選各產業永續表現最卓越的企業。

兆豐金控2025年在DJBIC永續評鑑三大面向對應指標中，包含「透明度和報告」、「重大性」、「企業誠信」、「政策影響力」、「永續金融」、「人權」、「金融包容性」、「客戶承諾」、「隱私權保護」及「推動永續發展」等分數皆獲得滿分，展現集團在永續推動成果與國際競爭力。

其中，在治理與經濟方面，兆豐金控為強化集團永續發展業務推動及提升企業永續治理層級，於2024年底提升永續發展委員會層級為功能性委員會，由董事長擔任主任委員、半數以上委員為獨立董事，以確保 ESG 政策由上而下落實，強化永續治理的監督與決策。

此外，兆豐力挺台灣綠能產業發展，穩固能源轉型資金動能，積極投入離岸風電專案融資，同時為金管會「永續金融先行者聯盟」成員，擔任「跨部門諮詢工作群」召集人，2026年規劃舉辦4場支持型經濟活動、關鍵戰略產業的投融資研討會，協助金融業者了解政府推動多元綠能政策，引導金融業資金流向支持型經濟活動及關鍵戰略產業等，並透過政府、產業及同業間交流與溝通，強化金融業對淨零政策的助力。

在環境方面，兆豐金控持續對齊各項環境永續相關國際標準，導入多項ISO管理系統及國際倡議，包括推動SBT科學基礎減碳目標、加入CDP Capital Markets Signatory會員等，以期引進國際倡議組織資源，協助子公司推動投融資客戶議合。2025年度兆豐集團針對國內主要投融資部位中屬高碳排者實施議合，透過召開ESG會議、參與被投融資公司股東會及發放問卷等方式，年底累計與73家高碳排企業完成議合，占永續金融先行者聯盟承諾的高碳排企業家數80%。

在社會方面，兆豐集團旗下子公司兆豐銀行響應經濟部「中小微企業多元發展專案貸款」，針對中小企業推出額度最高3,500萬元的優惠低利融資方案，並搭配中小企業信用保證基金提供最高10%信用保證，降低企業借貸門檻。

兆豐金控表示，持續以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，在集團從事各項營運活動中，秉持著「尊重包容、專業信賴、誠信當責」價值，深化對環境、社會、投資人及客戶的永續承諾，形塑企業永續文化，接軌國際永續趨勢，逐步向成為「亞太金融業永續典範」願景邁進。