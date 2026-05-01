獨／配合企業赴美投資融資保證機制6月上路 金管會作三大配套鬆綁

國家融資保證機制的銀行出資、董事會通過等程序，將從5月開始進入緊鑼密鼓的關鍵期，知情人士指出，國發會以今年6月國發基金和參與銀行對於融保機制完成撥款，並且開始受理企業申請為目標，另據透露，金管會為了該融資保證機制及企業赴美投資順利執行，作出三大配套鬆綁，其中最重要的，當屬銀行在此機制之下的「無擔保授信」超限，或是對企業赴美投資建廠的融資超過銀行法第72條之2的限制，都可透過國家融資保證機制來專案申請過關。

金管會所提出的三大配套鬆綁，包括：1、銀行對同一法人或同一關係企業無擔保授信總額，現行規定不得超過銀行淨值5%或15%，但在該專案之下，若未來個案確有超逾無擔保授信限額的需求，金管會許可得採「專案核准」方式處理。

2、銀行辦理住宅及企業建築放款總額，不得超過銀行法第72條之2 所規定的30%限制，但若有關企業在美國的購建廠房融資，銀行經檢視用途可排除銀行法限額控管，以利在美國能儘快形成以指標大廠，例如台積電為核心的台商供應鏈園區聚落。

3、機制保證暴險適用的風險權數，金管會特別放行，考量本機制擔保效力與國內信用保證機構均同屬銀行法12條的擔保授信，所保證額度風險權數得比照我國中央政府債權風險權數次一等級，僅20%，將對銀行授信提供相當的誘因。

國家融資保證機制的62.5億美元，分成五期到位，啟動的時機如何？對此知情人士指出，當每期累積保證餘額達可保證額度80%時，亦即確定快要用滿時，就會啟動下一期，因此不會發生資金「空等」的情況；此外，各期的帳戶也會分別獨立，不會有互相干擾情況發生。該機制現在也已規畫由輸出入銀行成立「國家融資保證中心」來作為申請窗口，銀行若要為需要由國家融資保證機制提供保證的赴美投資企業，來申請融資的保證，就向輸銀提出申請。

有關人士指出，國發會也已畫定條件，必須符合下列3項條件才能貸款，一是依法設立的本國企業或本國人控制的國外公司，也就是台商在海外投資的子公司；二是在美國投資半導體、ICT或其他產業；三則是該投資美國計畫，必須經由經濟部同意，在用途上，不論是生產或購置機器設備等資本性支出或充實營運資金，或是用於發展產業聚落的案子，都可以往經濟部送審。

此外，銀行一開始只需負責20%的「簽約金」，參與銀行僅須繳付該行出資總額20%進入保證專款帳戶，等企業赴美投資向參與銀行貸款，並由參與銀行送保，通過「融保委員會」審核立案後，參與銀行再依約補足該行出資總額80%（也就是簽約金之外的餘款），並視使用餘額占保證總額比例撥付不足款項。