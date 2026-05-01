獨／企業赴美投資融資保證出資架構曝光 國發會爭取15家銀行組國家隊

國發會對於「支持企業投資美國融資保證機制規劃」，已積極啟動向全體銀行招商。據透露，國發會在初期擬找15家銀行，亦即8大公股行庫之外，再找7家民營銀行共襄盛舉，而且國發會已在上個月特別赴銀行公會向全體銀行作說明，並且把細部的條件向銀行曝光，目標62.5億的融資保證機制資本金將分成5期募集到位，每期單一企業最高授信金額將不超過50億美元，國家融資保證機制最高提供5成的保證，整個授信期間都可作為保證期間。

權威消息人士指出，在全體30多家國銀裡，除了台銀、土銀、兆豐、合庫、一銀、華銀、彰銀、台企銀等8大公股行庫將全數出資響應政策之外，國發基金希望能再找7家中大型民營銀行加入行列，據悉包括中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀、台新銀、永豐銀等民營銀行均在可能入列的名單。

知情的銀行業者透露，國發基金號召中大型銀行加入募資陣容之外，亦把銀行出資額度分成7500萬美元、5000萬美元、2500萬美元三個級別來募資，目標希望第一期就能有募集到至少4億美元以上的銀行出資額度，再透過國發基金出資8億元，整個保證額度將為出資額的20倍，透過成數效果，承作倍數更可放大到銀行出資額的50倍以上；據悉，包括台銀、兆豐的出資等級應該會在7500萬美元和5000萬美元之多。

銀行業者也透露目前已知的國家融資保證機制架構指出，專案現在已確定將以62.5億美元成案，來進行總額2500億美元、等值超過新台幣7500億元投資的融資保證，其中，前4期各12億美元，最後一期14.5億美元，合計這五期，國發基金與銀行業者分別出資各半，各31.25億美元，國發會規畫，一開始國發基金會扮演較重要的角色，因此第一期的12億美元，國發基金出資8億美元，銀行業者則合力出資4億美元，但到了最後一期的14.5億美元，國發基金出資5.25億美元，其他銀行則出資9.25億美元，也就是越到後期，國發基金出資越少。

國發基金也對所有願參與的銀行，規畫採取「分級出資」，出資額區分為3級，第一級7500萬美元、第二級5000萬美元，最低第三級需出資2500萬美元，參與銀行也可出資超高過第1級，並以1000萬美元遞增，例如8500萬、9500萬美元，銀行則依不同出資額享有不同的保證額度，舉例來說， A銀行保證額度的計算，即由 A銀行出資額 除以所有銀行出資總額，再乘以保證總額即得出該數字。

知情的銀行業者指出，赴美投資的企業集團，絕大多數都是公股銀行的客戶，因此都會用到裡面的保證機制，只是看授信額度的多寡來分配不同的保證額度；至於民營銀行，由於銀行法對於無擔保授信的限制，因此一定得透過該機制來突破授信上限，否則這筆生意就作不到了，因此對於企業赴美投資授信有興趣的民營銀行也會加入，每家出資的額度應該會在2500萬美元左右，倘若民營銀行也加入，就有另一層指標意義，也較不會招致外界質疑「赴美投資、全民埋單」。