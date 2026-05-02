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國銀推日圓優利定存 最高8.8%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

日圓偏弱、日圓兌新台幣即期匯價貶破0.2之際，本國銀行順勢推出年利率4.2%以上、甚至高達8.8%的日圓換匯優利定存專案，鎖定匯價低檔帶來的日圓換匯需求，吸引新資金進場；同時，相關定存專案主要偏向14天或一到三個月的短天期設計。

近期多家國銀看準日圓偏弱，採取「換匯＋定存」綁定高年利率，資金須由新台幣轉換為外幣後同步承作定存，引導客戶換匯，且以短天期為主。以凱基銀行為例，14天期日圓優利定存年利率8.8%；台北富邦銀行Fubon+與台新銀行網銀或行動銀行亦提供14天期年息8%、1個月期年息2%；永豐銀行推出7天期年息8％、1個月期年息4.2%。

短天期高利定存設計反映銀行預期日圓走勢震盪。另一方面，日圓換匯優利定存專案多為短期限定，如北富銀限定截至5月31日止，凱基銀和台新銀限定至6月底。

此類定存多集中數位通路承作，包括台北富邦銀行Fubon+、永豐DAWHO，以及台新銀行網銀或行動銀行等，皆限定線上操作，有助銀行即時掌握換匯量能，並在匯率波動加劇時快速調整專案條件。

永豐銀行 北富銀 凱基銀行

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