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兩年來首見！日本在黃金周突襲干預匯市 警告可能還會再出手

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日本政府出手干預匯市、日圓甜甜價沒了嗎？ 銀行這樣說

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

日圓匯率近期波動劇烈，4月28日一度跌破160兌1美元大關，眼見日圓貶勢失控，日本政府疑似於4月30日正式出手干預匯市，帶動日圓一度回升至155.6水位，從臺銀日圓兌新台幣匯率來看，現鈔賣出價於4月24日跌至0.2008低點，30日又回升到0.2014。面對震盪不安的匯市，本國銀行認為，即便日本央行（BoJ）內部升息聲浪轉強，但在政策面和基本面影響下，日圓短期內仍將維持區間震盪、偏弱整理格局。

國泰世華銀行分析，日本央行本次政策會議維持利率不變，惟投票結果由3月的8票支持不變、1票支持升息，轉為6票不變、3票升息，顯示市場對於6月升息的預期有所升溫。不過，隨著日本央行下修經濟成長預期、基本面受油價衝擊影響，日圓升值幅度有限。

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