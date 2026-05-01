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台灣金融圈參訪日本穩定幣生態 王儷玲籲設立專責局處接軌國際

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

臺灣金融科技協會（TFTA）4月30日舉辦FinTech Talk，以「從東京台北：亞洲Stablecoin與跨境支付的下一步」為主題，聚焦台灣金融機構近期赴日參訪穩定幣生態系的觀察與政策建議。理事長王儷玲主持強調，台灣若要打開穩定幣市場，主管機關應設立規模更大的專責局處來因應Web3發展，「不要談台灣的穩定幣有沒有市場，而是在台灣，穩定幣如何創造國際上接軌的市場。」

在制度設計上，日本採取既有法規，依資產性質分流監管：證券型代幣納入《金融商品交易法》，穩定幣則歸入《資金結算法》管理，降低制度轉換成本，也讓金融機構與市場參與者能在熟悉架構下快速推動業務。勤業眾信副總經理陳鴻棋分析，台灣本身即具備信託法制、證券監理與集保結算體系，與日本高度相似，具備直接對照與借鏡條件，加上日本透過公、協會自律組織建立上架審查與風控機制，在監管與市場發展之間取得平衡，也為產業提供更明確的發展路徑。

除了法規架構，陳鴻棋指出，日本也同步透過政策訊號強化市場信心，包括將加密資產課稅由最高55%調降至20%，並採分離課稅，使其與其他金融商品稅負接軌；同時逐步開放虛擬資產ETF並允許銀行與保險資金參與，推動市場由過去以散戶為主，邁向機構化發展，這些措施共同傳遞的訊息是數位資產被納入正式金融商品體系。

然而，日本經驗並非一帆風順。數位資產發展研究中心副執行長郭茂仁指出，日本穩定幣市場初期曾出現銀行聯盟發幣的構想，但在利益分配與權責劃分上遭遇挑戰，最終多轉向以子公司形式推動；技術路線亦仍在演進，從單鏈逐步走向多鏈架構。

郭茂仁認為，日本已從銀行主導逐步開放至金融科技與新創業者，使更多創新模式得以進入市場；相較之下，台灣目前仍需要加大讓新創參與的制度管道。

從台灣角度來看，最大的落差是相較於日本，台灣的Web3市場剛起步，包括監理架構仍偏分散、新創參與門檻較高，以及應用場景不足，都使數位資產難以形成規模。隨著日本、香港與新加坡等市場逐步開放，區域資金流向也可能加速集中，對台灣打造亞洲資產管理中心的目標將更加挑戰。

專家普遍認為，台灣發展Web3、加密市場的下一步關鍵在於如何透過既有金融法制下進行調適，並透過試辦場景與產品開放，讓市場逐步運作。與其等待制度完備，不如在可控範圍內推動試驗，讓數位資產真正進入金融體系並產生實際應用。

台北 日本 東京

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