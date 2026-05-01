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連8年躋身全球前10%！第一金控稱霸 DJBIC 世界指數 ESG 戰力全開

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
第一金控連續八年蟬聯DJBIC世界指數成分股，成ESG永續典範企業。圖為第一金提供
第一金控連續八年蟬聯DJBIC世界指數成分股，成ESG永續典範企業。圖為第一金提供

第一金控（2892）永續競爭力再獲國際認證。最新DJBIC道瓊領先指數評選出爐，第一金連續八年入選最高等級「世界指數」成分股，並連十年納入「新興市場指數」，穩居全球前10%企業之列，ESG整體表現續居國際領先。

此次評比中，第一金於18項指標全面高於業界平均，其中資訊揭露、重大性、政策影響力、稅務策略、永續金融、人權、金融包容性及客戶關係等八項更拿下滿分，顯示治理與永續執行力同步提升。

DJBIC以全方位檢視受評企業ESG成效，篩選出世界及新興市場名列前10%企業為成分股，是全球第一個永續發展指數，也是國際間最具公信力的永續績效評估工具。

在業務策略上，第一金將ESG結合核心金融職能，旗下銀行對高碳排產業設授信控管，並於投融資審查導入「ESG永續應用地圖查詢平台」環境資訊工具，強化風險辨識。

同時擴大再生能源融資，並推動永續績效連結授信，截至今年2月底已承作923件、核准額度逾1.1兆元。

減碳布局方面，第一金已通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）審核，訂定2035年範疇一、二排放較基準年減少63％目標。透過提升能效、建置太陽能與採購綠電，截至2025年底累計減碳4,330公噸、降幅達20％。

員工照護方面，第一金導入ISO 45001職安系統並完成驗證，為首家取得此認證的公股金融機構，並提供優於法規的生育與育兒補助。相關措施帶動職場安全與福利提升，並連三年獲勞動部肯定。

社會參與方面，第一銀行去年辦理45場綠色志工活動，涵蓋農業協作、海岸保育與植樹行動，並推動偏鄉關懷計畫。同時與舊鞋救命國際基督關懷協會合作，將公益資源延伸至海外。

第一金除持續入列DJBIC，也同步納入MSCI ESG指數與FTSE永續指數等國際指數，並為東亞金融業唯一獲CDP「3A」評級機構。

隨著擔任永續金融先行者聯盟主席，後續將持續強化永續治理，擴大金融影響力。

道瓊 第一金控

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