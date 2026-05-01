升息不怕？野村投信：日股多頭關鍵訊號曝光 短期整理後有望再攻高

野村日本東證ETF（009812）經理人張怡琳表示，在基本面持續改善與資金回流支撐下，日股中長期多頭格局仍未改變。面對短期不確定性升高，投資人更應從結構面與政策方向切入，掌握日本經濟轉型與市場輪動帶來的機會。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，日本央行4月29日最新政策會議中，維持政策利率於0.75%，符合市場預期，但投票結果呈現6比3分歧，顯示內部對利率路徑的看法逐漸出現轉變，反映通膨壓力升高已開始動搖寬鬆政策的共識。同步發布的經濟展望報告也呈現「經濟成長下修、通膨預期上調」的組合，顯示日本正面臨成長放緩與物價上行的拉鋸局面。

張怡琳指出，市場目前已逐步反映6至7月升息的可能性，在此情境下，日本央行若未採取行動，恐將加劇日圓貶值壓力，進一步推升輸入型通膨。從歷史經驗來看，只要市場預期已充分消化升息因素，政策實際落地後對股市衝擊通常有限，日股多半在短暫整理後回歸基本面，延續原有趨勢。

樓克望說，從通膨數據觀察，日本3月核心CPI年增率回升至1.8%，為近五個月首度上升，而排除生鮮與能源的核心通膨仍維持在2.4%的相對高位，顯示物價壓力具備持續性。這次通膨回升部分來自中東地緣衝突推升能源價格，帶動輸入性成本上升，使日本央行在貨幣政策上面臨更大壓力。隨日圓兌美元匯率逼近160關卡，匯率與通膨已成政策決策關鍵變數。

張怡琳認為，儘管政策不確定性提高，但日股表現仍具韌性。日經225指數近期重新站上60,000點整數關卡，創下階段新高，顯示市場資金仍持續流入。值得注意的是，近期漲勢仍集中於部分大型權值與科技股，整體市場尚未全面反映，使後續仍具補漲空間。日股投資機會並不侷限於AI與半導體，隨著公司治理改革持續推進與政策引導經濟轉型，中長期多頭基礎正在擴大。資金方面，日股亦呈現正向趨勢。外資在3月進行獲利了結後，4月已明顯回補並轉為積極買超，顯示國際資金對日股長線展望仍具信心。在企業改革、資本效率提升與股東回饋機制改善的背景下，日本股市估值與獲利結構持續優化，吸引資金回流。

樓克望從產業面分析，日本利率正常化與通膨環境將帶動產業輪動。金融與銀行類股將直接受惠於利差擴大，有助提升獲利能力；綜合商社與能源相關企業則受惠於資源價格上揚與地緣政治不確定性，具備避險與收益雙重優勢。相較之下，高評價科技股短期可能受利率上行影響而震盪，但在AI長線趨勢帶動下，仍具成長潛力。

野村投信表示，投資日股策略更需著重多元配置與風險分散。009812 追蹤東證指數具產業分散與結構均衡優勢。加上東證指數金融與價值型產業權重較高，在利率上行與市場震盪時具備較佳防禦效果，同時亦能參與經濟復甦帶來的整體成長紅利。此外，009812連結日本規模最大的TOPIX ETF（1306.JP），具有低追蹤誤差與高流動性優勢，使投資人能有效掌握日本整體市場表現。尤其在國際政經變數加劇時，流動性充足的投資標的更具配置價值，可作為資金靈活進出的重要工具。

張怡琳表示，雖然短期日股可能受到政策預期與通膨變數影響而呈現震盪，但在企業改革深化、資金回流以及產業轉型帶動下，中長期基本面仍然正向。對投資人而言，當前不確定性反而提供進場與布局機會，透過如009812等具備分散配置與結構優勢的ETF工具，可參與日本市場長線成長契機，在波動環境中尋求穩健報酬。