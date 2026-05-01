臺灣璞玉指數成分股公司治理表現優良 兼顧投資價值與永續發展

臺灣指數公司臺灣璞玉指數4月21日完成成分股替換，計刪除53檔既有成分股、納入82檔新成分股，調整後成分股331檔；以市值規模分析，小型股208檔占62.84%、中型股106檔占32.02%、大型股17檔占5.14%。

臺灣指數公司分析，臺灣璞玉指數成分股產業分布於31個產業，以電子占38.37%及傳產占57.7%為主，細看產業組成，電子產業中，前三大產業占比分別為電子零組件業占8.16%、半導體業占7.55%、電腦及周邊設備業占7.25%；傳產中，前三大產業占比分別為生技醫療業占6.65%、其他業占6.34%、建材營造業占5.74%。

觀察這次定審各產業成分股檔數變動情形，增加比重前三大者為其他電子業增加1.52%、電腦及周邊設備業增加1.29%、運動休閒增加0.98%；減少比重前三大者為電子通路業減2.1%、半導體業減1.39%及電機機械減1.10%。

臺灣指數公司表示，以最新公布的第12屆公司治理評鑑結果進行分析，近六成臺灣璞玉指數成分股分布於公司治理評鑑前50%（含）以上；排名前5%有21家、6%~20%有62家、21%~35%有57家、36%~50%有55家。顯示臺灣璞玉指數成分股在公司治理評鑑表現普遍優異。

臺灣璞玉指數以篩選公司獲利與配息穩定代表優質股票，並運用交易量、值等資料篩選潛藏尚未被發掘其投資價值的股票做為設計理念，希望未來透過多元化金融商品的開發，能有效引導資金投入優質上市企業，在支持產業均衡發展的同時，亦為投資大眾提供更多元的投資管道，進一步豐富被動式投資市場的廣度與深度。