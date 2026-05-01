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安聯投信：上游零組件漲價 推升台股企業獲利上修

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，近期財報周密集登場，許多台灣科技重量級企業公布最新財報均展現穩健成長動能，且獲利持續上修，表現相當亮眼；而獲利上修的成長動能，主要來自於上游零組件持續漲價所致。

陳思銘表示，這波漲價，包括晶圓代工、記憶體、被動元件(PCB)、銅箔基板(CCL)，以及主被動零組件等，均明顯受惠於AI浪潮所帶來的暢旺需求。例如，銅箔基板產業在AI需求暢旺下，目前呈現高階材料供給吃緊、一般產品同步漲價的趨勢；被動元件因扮演「被動、保護」主動元件角色，透過控制電壓、過濾雜訊等方式，達到保護 CPU 等高單價主動元件的功能，在 AI 時代浪潮下更顯重要。

陳思銘看待近期外資的賣超認為，主要是源自於中東局勢仍未解，致使部分中東產油國的國際投資資金部位，短線面臨需要匯回挹注當地經濟的壓力所致。展望後市，總經面市場關注降息、匯率、關稅，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，政策面以美國期中選舉為主軸，指數正向看待。台股獲利成長提供韌性，所有拉回都是買點。投資部位以成長股為優先，以景氣最佳的半導體及AI相關供應鏈為核心，汰弱換強，增加投資收益。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，多頭動能仍在AI資本支出持續擴張帶動台灣半導體需求，2026年台股企業獲利年增率調高至30%以上，且AI伺服器出貨集中在下半年，獲利持續上修空間仍在。隨著AI應用從基礎建設延伸至終端裝置與軟體服務，台灣供應鏈的受惠面將進一步擴大，企業獲利有望維持雙位數成長，為股市墊高長線底部、挑戰新高提供基本面支撐。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，市場波動度持續拉大，加上類股輪動周期縮短，以及超級財報周登場，配置更需要置入主動與多策略的因子，因應產業景氣回溫但分化加劇的環境，強化投組中期成長動能與基本面品質。

廖本隆表示基金配置重心放在受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群，包括ABF、PCB製造與材料設備、儀器設備工程等，反映這些領域在需求能見度與產業升級趨勢的優勢；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。

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