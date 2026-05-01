瑞銀：台灣能源衝擊是 Beta AI 才是 Alpha

台灣經濟在近期能源相關衝擊下展現出高度韌性。隨著荷莫茲海峽局勢升溫，市場關注焦點轉向潛在的供應鏈風險，特別是科技產業對能源與關鍵原材料的依賴。不過，最新數據顯示，在政府積極部署與前瞻性規劃支撐下，能源與稀有氣體供應整體仍維持穩定。與此同時，受AI相關需求帶動，台灣出口表現持續超出預期，凸顯經濟成長的結構性動能依然強勁。

瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎（William Deng）表示：「2026 年初出口表現顯著優於預期，為全年經濟成長奠定更穩固的基礎。綜合考量後，我們將2026年全年GDP成長率上修至約 8%，反映AI帶動的成長動能，已在整體層面有效對沖外部能源衝擊的影響。」

鄧維慎表示，荷莫茲海峽（SoH）事件發生後，市場對台灣潛在的供應鏈中斷風險，特別是科技產業相關風險的關注度明顯升高。具體而言，客戶主要關切兩大面向：一是台灣高度依賴液化天然氣（LNG），在此背景下的電力供應是否充足；二是科技供應鏈不可或缺的稀有氣體（如氦氣）是否可能出現供應中斷。最新數據顯示，儘管外部干擾升溫，能源商品與稀有氣體的進口整體仍維持穩定。在政府積極部署下，台灣已取得足以滿足6月約95%需求的LNG，7月的採購作業亦正在進行中。

瑞銀的分析顯示，相較於區域內其他經濟體，國際油價衝擊傳導至台灣國內消費價格的程度明顯較為溫和，主因在於政府長期推行的價格平滑機制。相關緩衝措施仍在持續運作。此外，政府亦向農業與漁業部門提供直接補貼，以抑制能源成本上升向食品價格的外溢效應。3 月的通膨數據進一步證實這些措施仍具成效。儘管未來數月可能出現部分油價衝擊的遞延影響，仍有信心台灣能有效控管整體物價壓力。

目前根據的高頻數據，最明顯負面影響出現在消費者信心指數，這也為原本已相當脆弱的消費復甦前景增添不確定性。製造業 PMI亦出現一定程度的降溫。然而，各分項指標仍處於相對強勁的區間，且相較同業展現出一定韌性。相對之下，出口表現則顯著加速，單季成長動能達到前所未見的水準；AI相關出口再度出現一波熱潮，非科技出口亦同步改善。

鄧維慎表示，3月異常強勁的出口表現，帶動第1季出口成長明顯超出瑞銀原先預期。在AI發展動能支撐下，這項超預期的首季表現，為後續因能源干擾所帶來的成長拖累，提供更高的起點與更穩固的基礎。在先前的情境分析中，假設能源價格高檔、且供應中斷為期兩個月，將使2026年GDP成長率下調0.8個百分點。

如今，將此兩個月干擾情境視為新的基準情境，預期第2季與第3季的成長動能將出現放緩，並於2026年第4季開始回溫。然而，考量第1季顯著超預期表現及AI結構性成長動能，2026年全年GDP成長預測上修至8.0%；相較之下，若未發生油價衝擊，原本認為台灣有望達到約8.6%的成長，而先前初始預測則為6.9%。