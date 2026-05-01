快訊

少子女化促進生育！「0到6歲國家養」政策擬擴大

川習會前…王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

聽新聞
0:00 / 0:00

4月股匯大盤點 台幣4月升值逾3.3角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
新台幣30日收31.648元，貶值9.1分，成交量28.835億美元；單周貶值1.32角、貶幅約0.4%。 聯合報系資料照
新台幣30日收31.648元，貶值9.1分，成交量28.835億美元；單周貶值1.32角、貶幅約0.4%。 聯合報系資料照

台幣昨（30）日收31.648元，貶值9.1分，成交量28.835億美元；單周貶值1.32角、貶幅約0.4%，周線終結連三紅；因外資回補，4月升值3.32角，升幅約1%，月線收紅。

外資昨天匯出約15億美元。市場昨天下午傳出，央行啟動穩匯機制，透過多方管道聯繫出口商與銀行，鼓勵持有美元部位的出口商進場拋匯，以增加市場美元供給、緩解貶值壓力。對於相關說法，央行並未回應。

匯銀人士指出，近期匯市波動主要來自美系外資匯出。盤面觀察顯示，兩家大型美系機構連續兩日明顯匯出，單日量能顯著放大，對匯價形成壓力。盤中亦可見保管行進場拋售美元，使匯價一度貶幅收斂，但隨即有美元買盤進場承接，顯示匯出壓力沉重。央行尾盤時進場調節，對關鍵價位進行有限度防守，使匯價未出現失控性貶勢。

從股匯連動來看，市場高度關注即將進入的「5月賣股效應」。

交易員分析，過往5月常見賣股與資金提款現象，若外資持續調節台股，將同步帶動匯出壓力，對新台幣形成貶值動能。是否守住32元整數關卡，將成為短期匯市重要觀察指標。先前匯價接近32元時，市場曾出現出口商拋匯的明顯防守力道，但未來能否延續，仍取決於實際資金流向。

匯銀人士預估，下周新台幣匯率將於31.5元至31.9元區間震盪，有機會再度測試31.8元至31.9元區間。若外資持續賣股並匯出資金，匯價偏弱機率提高。

台幣 央行

延伸閱讀

多重壓力影響…市場傳央行啟動穩匯大隊 召集出口商「無限量賣美元」

外資持續買匯走入 新台幣午盤重貶1.31角

美元指數向99靠攏 新台幣早盤貶破31.6

台股短線過熱恐修正一成 富邦金：但第4季仍有高點

相關新聞

網路投保 金管會三大鬆綁 為數位保險公司舖路

民眾網路投保將更簡單、保障也升級。金管會昨（30）日修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，一口氣鬆綁三大項目，包括服務全面開放、拉高旅平險醫療保額、創新投保快速上路，並放寬數位保險公司限制，5月起全面

券商資金荒 股票質借喊卡

台股連日上漲，市場傳出證券商因投資人進行股票質押借款需求太旺，導致部分券商額度不足而不開放民眾申請，對此，金管會昨（30）日指出，目前並無券商的融通總金額達到上限，但券商公會有提出放寬融通總金額占淨值

彰銀股利1.05元 15年新高

彰銀昨（30）日董事會通過，每股配發0.8元現金、0.25元股票，合計1.05元股利，寫近15年新高。以30日收盤價21.15元估算，現金殖利率約3.8%，在金融股中仍具穩定吸引力，也凸顯獲利回饋力道

LINE Bank 2026年拚賺1億元

純網銀LINE Bank（連線銀行）繼去年12月份首度單月轉虧為盈1,100萬元之後，今年1、2月份分別獲利1,300萬元及1,400萬元，稅前盈餘已經連續三個月正數，今年達成首度單季轉正可期，且內部

外資期貨交割款程序簡化

外資做期貨更方便了。金管會昨（30）日宣布，即日起外資出入金（交割款）由兩段式匯款改為一段式，作業天數直接砍半，既省時又省費用，在外資交易占比已逾三成下，有望吸引更多外資加碼台灣期貨市場。

37家金融業者今年可申設分支機構

金管會昨（30）日公告，今年符合申設分支機構，統計共有15家銀行和22家信合社，共計37家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。