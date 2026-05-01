4月股匯大盤點 台幣4月升值逾3.3角

新台幣昨（30）日收31.648元，貶值9.1分，成交量28.835億美元；單周貶值1.32角、貶幅約0.4%，周線終結連三紅；因外資回補，4月升值3.32角，升幅約1%，月線收紅。

外資昨天匯出約15億美元。市場昨天下午傳出，央行啟動穩匯機制，透過多方管道聯繫出口商與銀行，鼓勵持有美元部位的出口商進場拋匯，以增加市場美元供給、緩解貶值壓力。對於相關說法，央行並未回應。

匯銀人士指出，近期匯市波動主要來自美系外資匯出。盤面觀察顯示，兩家大型美系機構連續兩日明顯匯出，單日量能顯著放大，對匯價形成壓力。盤中亦可見保管行進場拋售美元，使匯價一度貶幅收斂，但隨即有美元買盤進場承接，顯示匯出壓力沉重。央行尾盤時進場調節，對關鍵價位進行有限度防守，使匯價未出現失控性貶勢。

從股匯連動來看，市場高度關注即將進入的「5月賣股效應」。

交易員分析，過往5月常見賣股與資金提款現象，若外資持續調節台股，將同步帶動匯出壓力，對新台幣形成貶值動能。是否守住32元整數關卡，將成為短期匯市重要觀察指標。先前匯價接近32元時，市場曾出現出口商拋匯的明顯防守力道，但未來能否延續，仍取決於實際資金流向。

匯銀人士預估，下周新台幣匯率將於31.5元至31.9元區間震盪，有機會再度測試31.8元至31.9元區間。若外資持續賣股並匯出資金，匯價偏弱機率提高。