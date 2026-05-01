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37家金融業者今年可申設分支機構

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

金管會昨（30）日公告，今年符合申設分支機構，統計共有15家銀行和22家信合社，共計37家。

根據2026年度金融機構申請增設國內分支機構相關規定，符合財務業務指標條件的銀行和信用合作社，每年5月、11月可向金管會申請增設，經核算後，今年適用的門檻是國銀和信合社2023至2025年平均稅前淨值報酬率10.53%，若不符合該條件，但符合其他財、業務條件者，每年仍可申請增設一家分支機構。共計有15家銀行、22家信合社符合條件。

針對今年國銀和信合社申請增設國內分支機構的門檻，金管會銀行局副局長張嘉魁表示，經核算今年度適用的「本國銀行及信用合作社前三年（2023至2025年）平均稅前淨值報酬率」門檻是10.53%，符合該標準可申請增設分支機構，統計共有15家銀行和22家信合社，共計37家符合資格。

除此之外，今年2月金管會修正公布的辦法規定，金融機構若僅未達到上述門檻，但符合其他財務業務條件者，每年仍可申請增設一家分支機構，且不限制設置限制，均可於5月及11月檢附相關書件向金管會申請增設分支機構。

統計國銀在國內的分支機構數，張嘉魁表示，截至去年底為3,351家，今年2月底新增至3,353家，截至目前共有八家銀行已核准申設國內分支機構但尚未開業，其中一家為申設高雄資產管理專區之分支機構，信合社方面則有五個分支機構已核准但未開業。

金管會另列九項列為今年度金融機構申設分支機構的有利項目，包括：公益慈善、金融教育、金融犯罪防制、中小企業放款成長率、中小企業主為女性之放款核貸績效結果、依法進用足額身心障礙者情形、無障礙金融服務之推動情形（包括是否完成無障礙網路銀行及網路ATM、是否設置無障礙ATM）、收受儲蓄互助社存款及金融機構是否與社會創新組織合作等。

金管會 銀行

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