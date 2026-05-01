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關注通膨 央行理事憂所得分配惡化

聯合報／ 記者藍鈞達／綜合報導

中央銀行昨天公布三月的理監事會議事錄，內容披露當時有理事示警，若國際油價持續飆漲至四月底，央行「可能上修今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率預測值」。隨著時序進入五月，且近期油價仍維持高檔、未見明顯回落，市場解讀，央行上修通膨預測的壓力已明顯升高，通膨前景也成為後續貨幣政策關鍵觀察指標。

從會中討論可見，通膨預期已成為央行內部最關注的核心變數。多位理事認為，當前通膨壓力不僅來自油價等外在成本因素，更關鍵的是民眾與企業對未來物價的預期是否升溫。一旦預期心理轉變，將可能帶動企業調價與薪資上升，形成更具持續性的通膨壓力。

值得注意的是，理事也將焦點延伸至不同族群的通膨感受。有理事指出，由於各所得階層的消費結構差異明顯，低所得家庭面臨的通膨率往往高於整體平均。若物價持續上升，恐加劇所得分配惡化，甚至影響金融穩定，顯示通膨問題已從單純價格議題，延伸至社會與經濟結構層面。

在政策溝通上，也有理事認為央行應更明確對外釋出訊號，應表明一旦通膨壓力進一步升高，將「即時因應」，以穩定市場預期並發揮政策宣示效果。

另有理事從傳導機制分析指出，油價對通膨的影響通常分為兩階段，第一階段為成本推升，對整體物價影響相對有限；但若進一步轉化為預期上升，帶動企業與勞動市場連鎖反應，將形成第二階段通膨，屆時對經濟的影響更為深遠。多數理事認為，目前台灣尚未完全進入第二階段，但風險已逐步升高。

此外，部分理事也提醒，近期美元走強帶動新台幣貶值，可能加劇輸入型通膨壓力，與油價上漲形成疊加效應，未來物價走勢仍須審慎觀察。

議事錄也顯示，多數理事同意放寬自然人第二戶購屋貸款成數上限，但也有不同聲音認為，此舉可能影響市場對房價的預期，其中中研院院士、台大經濟系特聘教授李怡庭投下反對票，台大經濟系系主任陳旭昇則建議要有其他配套措施。

通膨 央行 CPI 油價

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