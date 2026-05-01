快訊

川習會前…王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

聽新聞
0:00 / 0:00

金融總會20週年 政策建言參採率銀行證券逾5成

中央社／ 台北30日電

金融總會今天發布創建20週年紀念專刊，展示豐富成果，以2024年金融建言白皮書為例，銀行業建言參採率達53.8%、證券業更高達57.1%；金融服務業教育公益基金累計發放獎助學金近新台幣9億元，扶助逾1萬7000名清寒學子完成學業。

台灣金融服務業聯合總會今天正式發行「金融總會創建20週年紀念專刊」，展現20年發展成果與未來藍圖。金融總會會員機構涵蓋銀行、信託業、票券業、證券商、投信投顧業、期貨商、壽險業及產險業等全台金融業各公會，歷經7屆理事長，扮演台灣金融業界與主管機關之間重要的溝通橋梁。

金融總會表示，專刊完整記錄金融總會自2005年5月25日成立至2025年，有關金融建言白皮書的政策建言、金融業公益活動與金融教育的普及推廣、設立金融科技創新園區與金融科技人才培育及金融科技展的籌辦，到金融科技共創平台、金融業淨零推動工作平台及金融科技產業聯盟之設立與推動，為台灣金融業發展留下珍貴紀錄，期許邁向下一個卓越20年。

金融總會指出，此次專刊由金管會主委彭金隆與現任理事長董瑞斌提供序文，內容涵蓋5大主軸，系統性回顧金融總會20年來的成果。

回顧自2011年起歷年「金融建言白皮書」的演進歷程，逐年呈現重要提案及主管機關採用情形。2019至2024年間，銀行業共提出126項政策建言提案，整體參採率達42.1%，2024年更高達53.8%；證券業共提出109項政策建言提案，整體參採率達38.5%，2024年更高達57.1%；保險業共提出19項政策建言提案，整體參採率達26.3%，2024年達25.0%，彰顯金融業建言已具體轉化為政策動能。

在社會公義與宣導部分，金融服務業教育公益基金累計發放獎助學金近9億元，扶助逾1萬7000名清寒學子完成學業，並達成全台鄉鎮市區金融知識宣導100%覆蓋率。每年舉辦「愛心公益嘉年華」，累計辦理19場，逾20萬人次參與，並募得逾3000萬元公益善款，提供給共同主辦的縣市政府轉贈當地社福團體。

在金融科技人才培育方面，近5年已累積培育逾萬名學生及7700名以上金融從業人員。金融科技創新園區自2018年啟動以來，也已輔導196家國內外新創業者進駐。

金融科技 金管會 銀行業

延伸閱讀

響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

金管會統計銀行分支機構3353家 今年度增設分行門檻出爐

首屆臺北全球財富峰會登場 玉山銀行解析永續投資新趨勢

經濟日報社論／外幣股利政策 推進金融市場現代化

相關新聞

關注通膨 央行理事憂所得分配惡化

中央銀行昨天公布三月的理監事會議事錄，內容披露當時有理事示警，若國際油價持續飆漲至四月底，央行「可能上修今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率預測值」。隨著時序進入五月，且近期油價仍維持高檔、未見明顯回落

金管會大鬆綁網路投保！旅平險醫療保額衝30% 民眾出國更安心

民眾網路投保將更簡單、保障也升級。金管會30日修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，一口氣鬆綁三大項目，包括服務全面開放、拉高旅平險醫療保額、創新投保快速上路，並放寬數位保險公司限制，5月起全面放行。

金管會統計銀行分支機構3353家 今年度增設分行門檻出爐

金管會30日公告2026年度金融機構申請增設國內分支機構相關規定，符合財務業務指標條件的銀行和信用合作社，每年5月、11月可向金管會申請增設，經核算後，今年適用的門檻是國銀和信合社2023～2025年

投信投顧公會調查 台灣投資人行為五年來三大轉變

投信投顧公會30日發布「2025年臺灣民眾對於共同基金投資之問卷調查」指出，台灣投資人五年來投資行為大轉變，包括ETF轉變為主流資產配置工具、行動投資成為主流、AI理財朝「人機協作」發展等，預期這三大

新台幣盤中重貶央行調節收31.648元 月線翻紅

美國央行聯邦準備理事會（Fed）決定維持利率不變，但內部意見分歧，加上中東戰火不見結束跡象，使國際油價飆升，美元指數走強...

凱基銀行深耕高資產客群 加速私人銀行版圖布局

凱基銀行積極聚焦財富管理與高資產客群，根據內部資料顯示，資產3,000萬以上高資產客戶，截至今年3月底，相較去年同期相比客戶數規模成長89%，且財管2.0加上亞灣區資產管理規模已超過200億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。