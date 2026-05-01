金融總會20週年 政策建言參採率銀行證券逾5成

金融總會今天發布創建20週年紀念專刊，展示豐富成果，以2024年金融建言白皮書為例，銀行業建言參採率達53.8%、證券業更高達57.1%；金融服務業教育公益基金累計發放獎助學金近新台幣9億元，扶助逾1萬7000名清寒學子完成學業。

台灣金融服務業聯合總會今天正式發行「金融總會創建20週年紀念專刊」，展現20年發展成果與未來藍圖。金融總會會員機構涵蓋銀行、信託業、票券業、證券商、投信投顧業、期貨商、壽險業及產險業等全台金融業各公會，歷經7屆理事長，扮演台灣金融業界與主管機關之間重要的溝通橋梁。

金融總會表示，專刊完整記錄金融總會自2005年5月25日成立至2025年，有關金融建言白皮書的政策建言、金融業公益活動與金融教育的普及推廣、設立金融科技創新園區與金融科技人才培育及金融科技展的籌辦，到金融科技共創平台、金融業淨零推動工作平台及金融科技產業聯盟之設立與推動，為台灣金融業發展留下珍貴紀錄，期許邁向下一個卓越20年。

金融總會指出，此次專刊由金管會主委彭金隆與現任理事長董瑞斌提供序文，內容涵蓋5大主軸，系統性回顧金融總會20年來的成果。

回顧自2011年起歷年「金融建言白皮書」的演進歷程，逐年呈現重要提案及主管機關採用情形。2019至2024年間，銀行業共提出126項政策建言提案，整體參採率達42.1%，2024年更高達53.8%；證券業共提出109項政策建言提案，整體參採率達38.5%，2024年更高達57.1%；保險業共提出19項政策建言提案，整體參採率達26.3%，2024年達25.0%，彰顯金融業建言已具體轉化為政策動能。

在社會公義與宣導部分，金融服務業教育公益基金累計發放獎助學金近9億元，扶助逾1萬7000名清寒學子完成學業，並達成全台鄉鎮市區金融知識宣導100%覆蓋率。每年舉辦「愛心公益嘉年華」，累計辦理19場，逾20萬人次參與，並募得逾3000萬元公益善款，提供給共同主辦的縣市政府轉贈當地社福團體。

在金融科技人才培育方面，近5年已累積培育逾萬名學生及7700名以上金融從業人員。金融科技創新園區自2018年啟動以來，也已輔導196家國內外新創業者進駐。