LINE Bank 2026年拚賺1億元

純網銀LINE Bank（連線銀行）繼去年12月份首度單月轉虧為盈1,100萬元之後，今年1、2月份分別獲利1,300萬元及1,400萬元，稅前盈餘已經連續三個月正數，今年達成首度單季轉正可期，且內部力拚全年獲利1億元以上。

LINE Bank前二月累計稅前盈餘2,700萬元，加上去年12月寫下開業4.7年首次單月淨利由虧轉盈，若不計財報會計年度，等同已經達成季度轉盈。該行總經理黃以孟日前表示，目標今年完成單季及半年甚至全年度由虧轉盈，全年獲利目標「遠遠超過1億」。純網銀主管指出，銀行業當存放款具備規模經濟以後，跨過損益兩平的鴻溝，每月利息淨收益即有穩定獲利的基礎。

至於另外兩家純網銀，將來銀行前二月累計稅前淨損1.78億元，樂天銀行累計淨損9,500萬元，均較去年同期略微擴大。其中主要是公股轉投資的將來銀行近期喊出2027年轉正，董事長郭水義表示，業績正蒸蒸日上，2027邁向轉正有三大策略：調結構、擴規模、拉利差，金融產業是規模經濟，有規模就有將來，今年業務絕對倍增以上，也欣聞同業已有單月轉正。