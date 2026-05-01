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網路投保 金管會三大鬆綁 為數位保險公司舖路

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
民眾網路投保將更簡單、保障也升級。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場
民眾網路投保將更簡單、保障也升級。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場

民眾網路投保將更簡單、保障也升級。金管會昨（30）日修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，一口氣鬆綁三大項目，包括服務全面開放、拉高旅平險醫療保額、創新投保快速上路，並放寬數位保險公司限制，5月起全面放行。

此舉宣告網路投保從「管制導向」轉向「原則開放」，對民眾來說，投保將更具彈性、保障更到位，也替數位保險公司發展全面鋪路。

這次最大變革是，網路投保服務項目由過去「正面表列」改為「負面列舉」。未來原則全面開放，僅針對少數高風險情境設限，例如要保人與被保險人不同且涉及他人意思表示時，仍維持限制。

保險局副局長陳清源說，過去採「正面表列」，是擔心難以確認保戶意思表示的考量；但隨數位身分驗證機制成熟，多數操作已可確認為本人，風險可控，因此鬆綁限制。

其次，這也是替即將上路的數位保險公司鋪路，避免制度過度箝制線上發展，使數位保險公司業務發展受限。

團險部分同步放寬，若保費由被保險人全額負擔，未來可自行透過網路辦理查詢、資料變更等服務，提升使用便利性。

第二大鬆綁是，提高旅平險附加實支型意外醫療、海外突發疾病醫療險的保額。

目前規定，醫療險須附加於壽險主約，且保額多限制在主約10%，僅赴申根國家如歐洲可提高到20%；新制上路後，一律放寬到30%，不再區分地區。

陳清源舉例，當壽險主約500萬元時，過去醫療險限10%、即最高只有50萬元保額，新制可提高到30%、150萬元。此舉是考量海外醫療費用高昂，拉高醫療險保額，可讓保障更貼近實際需求。

18歲以下的未成年族群，保障也同步拉高。現行因身故保額限制，連帶壓縮醫療險額度，新制改採定額120萬元，大幅提升保障水準。

第三項鬆綁鎖定創新業務模式。未來試辦成功的案件，經保險公會訂定自律規範後，其他業者即可比照辦理，不再逐案核准，加速創新服務擴散。

以保誠人壽與台灣大車隊合作為例，民眾透過App叫車時，可同步選擇投保，保費直接隨車資扣款，提升投保便利性。

此外，金管會也放寬數位保險公司初期限制，開業一年內只要取得資安與個資認證，即可開辦網路投保業務，協助新型業者快速切入市場。

市場指出，此波鬆綁從服務、商品到制度全面推進，在風險可控前提下，讓投保更簡單、保障更充足，也為保險業數位轉型開啟新一波成長動能。

旅平險 金管會 醫療險

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