央行理事關注「通膨預期」 將優先穩定物價

中央銀行昨（30）日公布今年首季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，多位理事關注「通膨預期」是否出現變化。有理事直言，中東衝突不確定性仍高，油價上漲可能透過能源價格傳導，影響民眾通膨預期；會中並達成共識，央行將優先穩定物價與預期，視情勢變化適時調整政策方向。

昨日公布的議事錄摘要顯示，理事們普遍對未來通膨走勢抱持審慎態度，尤其關注「通膨預期」是否出現變化。有理事直言，一旦企業調漲價格，將使部分價格具黏著性，後續回落不易。

央行理監事議事錄摘要

另有理事強調，若通膨預期持續升溫，不僅推升物價，也可能壓抑消費需求，拖累經濟成長，穩定通膨預期是當前政策重點。

針對油價衝擊的傳導機制，有理事引用國際研究指出，油價對通膨影響分兩階段：初期屬於成本推動型通膨，貨幣政策效果有限；若進一步影響通膨預期，央行就需及早介入。以目前情勢看，在政府穩價措施下，台灣尚未進入第二階段，亦是首季決議維持利率不變的重要考量。

部分理事建議，央行應強化對外政策溝通，傳達一旦通膨壓力升高，將即時採取行動，穩定市場預期。也有理事關注通膨對不同族群影響，低所得家庭面臨的物價壓力高於平均水準，恐加劇所得分配不均，影響總體經濟與金融穩定。

外部因素方面，匯率走勢亦成為討論焦點。兩位理事指出，美元走強帶動新台幣走貶，恐加劇輸入型通膨壓力，油價上漲對國內物價形成疊加影響，需密切觀察。

整體而言，理事普遍共識是，不確定性升高，央行將以穩定物價與預期為優先，視情勢變化適時調整政策方向。

議事錄摘要顯示，全體理事一致同意維持政策利率不變，多數理事認為，國內通膨尚屬穩定、經濟成長動能仍具支撐，現階段無須動用利率工具，但對通膨預期與外部風險關注明顯升溫，政策基調偏向「按兵不動、提高警覺」，關注「通膨預期」是否出現變化。