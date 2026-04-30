熙特爾完成由新光銀主辦的8億元聯貸案並完成簽約

由新光銀行統籌主辦熙特爾（7740）聯貸案於今(30)日完成簽約，本次聯貸案資金用途主要為充實中長期營運資金 ， 原訂聯貸目標金額為新臺幣 6 億元， 在多家銀行同業踴躍參與下 ， 最終獲得 188% 的超額認購，以 8 億元簽約， 本案共同主辦包含： 兆豐銀行、第一銀行、台北富邦銀行、上海商銀及安泰銀行等 5 家銀行，另外參貸銀行有將來銀行及臺灣企銀，顯示銀行團對儲能國產化供應鏈給予高度肯定。

熙特爾為國內少數具備「軟硬體整合」實力的智慧儲能系統應用整合商，包含自行開發「GridLink」 能源管理系統（EMS）、電池模組生產、

電池櫃整合製造、儲能系統整合（SI）到案場維運（O&M）的一站式能源解方。截至今年年第1季，電池出貨量體逾 1.5GWh、電池管理系統（EMS ）簽約量體達 535MW，維運儲能案場簽約量體達625MWh。

除了表前儲能市場的業務外，熙特爾集團也積極跨入表後儲能市場的產品開發規畫，包含 2025 年與瑞典 VOLVO PENTA 簽署 MOU，將與熙特爾合作生產工地用快充儲能一體機。另外近期全球興起的 AI 算力，帶來龐大電力消耗，熙特爾主動切入 AI 關鍵基礎設施應用，打造兼具高效電力、即時監控與彈性擴展能力的能源解決方案，推動營運動能穩健成長。

熙特爾近年營收快速增長，2024 年合併營收 4.3 億元， 2025 年躍升至 42.2 億元，成長率為 875.76%。 今年第1季合併營收再創歷史新高，達 30.91億元，年增率 1151.64%，單季表現突破 2025 年全年營收七成水準。依據目前在手訂單及工程進度，預估今年營運可再攀新高峰。本次聯貸資金挹注將進一步強化公司的財務流動性，充實中期營運週轉，為營運版圖擴充做好準備。