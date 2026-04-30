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富邦金獨董提名 管中閔入列

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

富邦金控（2881）今年將進行第十屆董事選舉，昨（30）日董事提名暨候選名單出爐，前臺灣大學校長管中閔首度入列獨立董事提名名單，成為市場關注焦點。

69歲的管中閔為本次董事提名名單的最大亮點，他為美國加州大學聖地牙哥分校經濟學博士，於1994年開始擔任臺灣大學經濟系教授，2012年入閣，先後擔任政務委員、行政院經濟建設委員會主任委員及國家發展委員會主任委員，2015年卸任政府公職。2019年接任臺灣大學校長，2023年管中閔卸任校長，現為「臺大講座」教授、財務金融系特聘教授。

這次富邦金的董事提名名單中，共有一位董事、兩位獨董有變化。董事部分，台北市社會局局長姚淑文，取代原來的蘇文樹。原先的董事蔡明興、蔡明忠、韓蔚廷、林福星、蔡承儒、連堂凱、胡曉嵐、曾銘宗皆入列董事提名名單。

獨董部分，張心悌及管中閔，取代原來的陳新民與陳學智。張心悌為證交所董事、台北大學法律學院教授共同成為新人選。前檢查局長王儷娟、長庚大學管理學院院長李書行、前花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻、交通部前部長葉匡時不變。

富邦金 管中閔

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