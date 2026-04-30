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13家金控股息總額3,422億元 富邦金配息4.25元 創高
富邦金控（2881）昨（30）日公告股利政策。董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利4.25元，現金股利與2024年同為歷年最高紀錄，現金股利配發率50.8%，以富邦金30日收盤價估算，現金殖利率高達4.72%。
統計13家金控發放現金股息總額達3,422億元，寫下新高紀錄。
統計13家金控，除了國票金之外，其餘12家金控今年分派去年盈餘所發放的現金股息，全部都突破百億元，且多家股利創下新高，其中，壽險雙雄富邦金與國泰金雙雙發出逾500億元的股息，中信金亦配發491億元的豐厚股息，合計13金控現金股息總額達3,422億元，超越去年的3,080億元，再造新猷。
以昨天收盤價估算，多達九家金控現金股利殖利率達4%以上，最高為中信金4.78%，其次富邦金4.72%，凱基金4.65%、國泰金4.53%、第一金4.5％、兆豐金4.47%、玉山金4.39%、華南金4.21％及台新新光金4.2%；而永豐金、合庫金、元大金與國票金現金股利殖利率亦達3%以上。
富邦金昨天壓軸公布股利政策，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利4.25元，現金股利與去年同為歷年最高紀錄，現金股利配發率50.8%，總發放金額達595億元。
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