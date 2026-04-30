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新光銀行主辦熙特爾新能源8億元聯貸案完成簽約 超額認購188%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光銀行主辦熙特爾新能源新臺幣8億元聯貸案，由熙特爾新能源董事長林聖澤(前排右三)、熙特爾新能源總經理陳伯勳(前排右二)、新光銀行副董事長尚瑞強(前排左三)及聯貸銀行代表合影。圖／新光銀行提供
新光銀行主辦熙特爾新能源新臺幣8億元聯貸案，由熙特爾新能源董事長林聖澤(前排右三)、熙特爾新能源總經理陳伯勳(前排右二)、新光銀行副董事長尚瑞強(前排左三)及聯貸銀行代表合影。圖／新光銀行提供

由新光銀行統籌主辦熙特爾新能源（7740）聯貸案於30日完成簽約，本次聯貸案資金用途主要為充實中長期營運資金，原訂聯貸目標金額為新臺幣6億元，在多家銀行同業踴躍參與下，最終獲得 188% 的超額認購，以8億元簽約，本案共同主辦包含：兆豐銀行、第一銀行台北富邦銀行、上海商銀（5876）及安泰銀行（2849）等5家銀行，另外參貸銀行有將來銀行及臺灣企銀，顯示銀行團對儲能國產化供應鏈給予高度肯定。

熙特爾新能源（SEETEL New Energy）為國內少數具備「軟硬體整合」實力的智慧儲能系統應用整合商，包含自行開發「GridLink」能源管理系統（EMS）、電池模組生產、電池櫃整合製造、儲能系統整合（SI）到案場維運（O&M）的一站式能源解方。截至2026年第1季，電池出貨量體逾1.5GWh、EMS簽約量體達535MW，維運儲能案場簽約量體達625MWh，除了表前儲能市場的業務外，熙特爾集團也積極跨入表後儲能市場的產品開發規劃，包含2025年與瑞典VOLVO PENTA簽署MOU，將與熙特爾合作生產工地用快充儲能一體機。

另外近期全球興起的AI算力，帶來龐大電力消耗，熙特爾主動切入AI關鍵基礎設施應用，打造兼具高效電力、即時監控與彈性擴展能力的能源解決方案，推動營運動能穩健成長。

熙特爾近年營收快速增長，2024 年合併營收4.3 億元， 2025年躍升至42.2 億元，成長率為875.76%。2026年第1季合併營收再創歷史新高，達30.91億元，年增率1,151.64%，單季表現突破2025年全年營收之七成水準。依據目前在手訂單及工程進度，預估今年營運可再攀新高峰。本次聯貸資金挹注將進一步強化公司的財務流動性，充實中期營運周轉，為營運版圖擴充做好準備。

新光銀行秉持台新新光金控（2887）認真的企業精神，攜手在地企業迎向轉型升級與全球市場新契機，並提供完善融資服務，與企業共同創造雙贏契機，做企業經營者的智慧好夥伴。

臺灣企銀 台北富邦銀行 第一銀行

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