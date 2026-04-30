快訊

不甩日盤大單調節 台指期夜盤開高走高！續勢挑戰4萬點大關

拿到完整民調報告了！新北初選落敗 黃國昌：我60歲以上「輸到不支倒地」

盧秀燕赴美商晚宴談軍購：國民黨3800億+N還未確定 執政黨也沒定案

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會大鬆綁網路投保！旅平險醫療保額衝30% 民眾出國更安心

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會今（30）日修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，一口氣鬆綁三大項目，包括服務全面開放、拉高旅平險醫療保額、創新投保快速上路，並放寬數位保險公司限制，5月起全面放行。聯合報系資料照
金管會今（30）日修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，一口氣鬆綁三大項目，包括服務全面開放、拉高旅平險醫療保額、創新投保快速上路，並放寬數位保險公司限制，5月起全面放行。聯合報系資料照

民眾網路投保將更簡單、保障也升級。金管會30日修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，一口氣鬆綁三大項目，包括服務全面開放、拉高旅平險醫療保額、創新投保快速上路，並放寬數位保險公司限制，5月起全面放行。

此舉宣告網路投保從「管制導向」轉向「原則開放」，對民眾來說，投保將更具彈性、保障更到位，也替數位保險公司發展全面鋪路。

這次最大變革是，網路投保服務項目由過去「正面表列」改為「負面列舉」。未來原則全面開放，僅針對少數高風險情境設限，例如要保人與被保險人不同且涉及他人意思表示時，仍維持限制。

保險局副局長陳清源說，過去採「正面表列」，是擔心難以確認保戶意思表示的考量；但隨數位身分驗證機制成熟，多數操作已可確認為本人，風險可控，因此鬆綁限制。

其次，這也是替即將上路的數位保險公司鋪路，避免制度過度箝制線上發展，使數位保險公司業務發展受限。

團險部分同步放寬，若保費由被保險人全額負擔，未來可自行透過網路辦理查詢、資料變更等服務，提升使用便利性。

第二大鬆綁是，提高旅平險附加實支型意外醫療、海外突發疾病醫療險的保額。

目前規定，醫療險須附加於壽險主約，且保額多限制在主約10%，僅赴申根國家如歐洲可提高到20%；新制上路後，一律放寬到30%，不再區分地區。

陳清源舉例，當壽險主約500萬元時，過去醫療險限10%、即最高只有50萬元保額，新制可提高到30%、150萬元。此舉是考量海外醫療費用高昂，拉高醫療險保額，可讓保障更貼近實際需求。

18歲以下的未成年族群，保障也同步拉高。現行因身故保額限制，連帶壓縮醫療險額度，新制改採定額120萬元，大幅提升保障水準。

第三項鬆綁鎖定創新業務模式。未來試辦成功的案件，經保險公會訂定自律規範後，其他業者即可比照辦理，不再逐案核准，加速創新服務擴散。

以保誠人壽與台灣大車隊合作為例，民眾透過App叫車時，可同步選擇投保，保費直接隨車資扣款，提升投保便利性。

此外，金管會也放寬數位保險公司初期限制，開業一年內只要取得資安與個資認證，即可開辦網路投保業務，協助新型業者快速切入市場。

市場指出，此波鬆綁從服務、商品到制度全面推進，在風險可控前提下，讓投保更簡單、保障更充足，也為保險業數位轉型開啟新一波成長動能。

醫療險 出國 金管會 旅平險

延伸閱讀

《「我是有錢人」迷思795》「出事有理賠、沒事有錢拿」保單將絕跡 看2大因應之道

台股量能衝高券商卻撞財務天花板…業者爭取雙放寬 估釋放3兆元資金動能

金管會放寬單一個股上限至25%！網嗨喊「00981A限制器打開」：瑤池金母火力全開

高含積台股ETF全面走揚 政策鬆綁引爆0052領軍飆漲

相關新聞

多重壓力影響…市場傳央行啟動穩匯大隊 召集出口商「無限量賣美元」

在國際美元走強與外資連續賣超台股、資金大舉匯出的壓力下，新台幣兌美元匯率走勢轉弱。市場傳出，台灣央行於30日午後啟動穩匯機制，透過多方管道聯繫出口商與銀行，鼓勵持有美元部位的出口商進場拋匯，以增加市場

13家金控股利出爐！「這家」現金殖利率居冠 總股息衝3,422億元創紀錄

富邦金控（2881）30日壓軸公布股利政策。董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利4.25元，現金股利與去年同為歷年最高紀錄，現金股利配發率50.8%，以富邦金30日收盤價估算，現金殖利率高達4.72

金管會大鬆綁網路投保！旅平險醫療保額衝30% 民眾出國更安心

民眾網路投保將更簡單、保障也升級。金管會30日修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，一口氣鬆綁三大項目，包括服務全面開放、拉高旅平險醫療保額、創新投保快速上路，並放寬數位保險公司限制，5月起全面放行。

金管會統計銀行分支機構3353家 今年度增設分行門檻出爐

金管會30日公告2026年度金融機構申請增設國內分支機構相關規定，符合財務業務指標條件的銀行和信用合作社，每年5月、11月可向金管會申請增設，經核算後，今年適用的門檻是國銀和信合社2023～2025年

投信投顧公會調查 台灣投資人行為五年來三大轉變

投信投顧公會30日發布「2025年臺灣民眾對於共同基金投資之問卷調查」指出，台灣投資人五年來投資行為大轉變，包括ETF轉變為主流資產配置工具、行動投資成為主流、AI理財朝「人機協作」發展等，預期這三大

新台幣盤中重貶央行調節收31.648元 月線翻紅

美國央行聯邦準備理事會（Fed）決定維持利率不變，但內部意見分歧，加上中東戰火不見結束跡象，使國際油價飆升，美元指數走強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。