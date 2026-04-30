金管會統計銀行分支機構3353家 今年度增設分行門檻出爐

金管會30日公告2026年度金融機構申請增設國內分支機構相關規定，符合財務業務指標條件的銀行和信用合作社，每年5月、11月可向金管會申請增設，經核算後，今年適用的門檻是國銀和信合社2023～2025年平均稅前淨值報酬率10.53%，根據統計，符合該條件的有15家銀行、22家信合社，截至2月底，全台共有3,353家銀行分支機構。

針對今年國銀和信合社申請增設國內分支機構的門檻，金管會銀行局副局長張嘉魁表示，經核算今年度適用的「本國銀行及信用合作社前3年（2023～2025年）平均稅前淨值報酬率」門檻是10.53%，符合該標準可申請增設分支機構，統計共有15家銀行和22家信合社，共計37家符合資格。

除此之外，今年2月金管會修正公布的辦法規定，金融機構若僅未達到上述門檻，但符合其他財務業務條件者，每年仍可申請增設一家分支機構，且不限制設置限制，均可於5月及11月檢附相關書件向金管會申請增設分支機構。

統計國銀在國內的分支機構數，張嘉魁表示，截至去年底為3,351家，今年2月底新增至3,353家，截至目前共有8家銀行已核准申設國內分支機構但尚未開業，其中一家為申設高雄資產管理專區之分支機構，信合社方面則有5個分支機構已核准但未開業。

為鼓勵金融機構參與公益活動及協助推動各項政策，金管會持續將以下9項列為今年度金融機構申設分支機構之有利項目，包括：公益慈善、金融教育、金融犯罪防制、中小企業放款成長率、中小企業主為女性之放款核貸績效結果、依法進用足額身心障礙者情形、無障礙金融服務之推動情形（包括是否完成無障礙網路銀行及網路ATM、是否設置無障礙ATM）、收受儲蓄互助社存款及金融機構是否與社會創新組織合作等。

金管會進一步表示，金融機構規劃於金融機構分支機構家數待增加地區或地方資產管理專區設置分支機構者，得隨時向金管會提出申請，且不受財務業務條件之限制。有關待增加地區名單，金管會銀行局已定期於官網上公布，金融機構可至該局官網查詢。