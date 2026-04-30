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金管會公布今年拓點條件 至少37家金融機構符合資格

中央社／ 台北30日電

根據規定，符合財業務指標條件的銀行及信用合作社可在每年5月及11月向金管會申請增設國內分支機構。金管會今天指出，至少37家金融機構（15家國銀、22家信合社）符合資格，另外，2月也修正規定，金融機構若未達稅前淨值報酬率而其他財務業務條件符合規定，每年也可申請增設1家分支機構。

根據金管會統計，截至今年2月底止，本國銀行國內分支機構家數共達3353家，較去年底3351家增加2家。截至目前有8家銀行申設分支機構但還沒開業。

金管會表示，根據「金融機構國內分支機構管理辦法」（本辦法）第5條規定，符合財務業務指標條件的銀行及信用合作社，可在每年5月及11月向金管會申請增設分支機構。核算今年度應符合本辦法第3條第2項第4款規定的「本國銀行及信用合作社前3年（112年至114年）平均稅前淨值報酬率」為10.53%。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，符合整體財業務條件的有15家國銀與22家信合社，至少37家符合資格。

不過，張嘉魁指出，依照今年2月修正公布的本辦法第3條規定，金融機構僅未達稅前淨值報酬率而其他財務業務條件均符合規定者，每年仍得申請增設1家分支機構，因此金融機構如果符合前述財務業務指標條件，都可在5月與11月向金管會申請增設分支機構。

為鼓勵金融機構參與公益活動及協助推動各項政策，張嘉魁表示，持續將以下9項列為115年度金融機構申設分支機構的有利項目，包括公益慈善、金融教育、金融犯罪防制、中小企業放款成長率、中小企業主為女性之放款核貸績效結果、依法進用足額身心障礙者情形、無障礙金融服務的推動情形、收受儲蓄互助社存款及金融機構是否與社會創新組織合作等。

金管會 銀行

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