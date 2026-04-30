星展集團2026年首季 ROE 達17% 財管帶動總收入創下歷史新高

星展集團公布2026年第1季淨利較去年成長1%至新幣29.3億元（約新台幣726.6億元）。受惠於財富管理業務表現強勁，帶動手續費收入及企業財資銷售再創新高，總收入創歷史新高，達新幣59.5億元（約新台幣1,475.6億元）。存款成長動能強勁，同時市場交易收入上升，這些增幅足以抵銷利率下跌及新幣走強的影響。成本收入比為39%。資產品質穩健，不良貸款比率維持在1.0%，特殊提存準備占貸款14個基點。股東權益報酬率為17.0%，有形股東權益報酬率則為18.7%。

與上一季相比，淨利成長24%。避險操作及資產負債表成長抵銷了利率壓力，按天數調整後的淨利息收入變動不大。非利息收入成長41%，其中手續費收入及企業財資銷售均呈現雙位數成長，而市場交易收入則成長逾一倍。費用支出減少3%，而特殊提存準備減幅逾半。

董事會宣布發放第1季普通股利每股新幣66分，以及資本回報股利每股新幣15分。

星展資產品質維持穩健。由於新增不良資產偏低，加上還款及沖銷所抵銷，不良資產較上季減少3%至新幣47.2億元。不良貸款比率穩定維持在1.0%。特殊提存準備為新幣1.57億元，相當於占貸款14個基點。提存準備覆蓋率為131%，如計入抵押品則為200%。流動資金依然充裕。流動性覆蓋率為151%，淨穩定資金比率為117%，兩項指標均遠高於監管要求。

根據過渡性規範計算，普通股一級資本比率為16.9%；若以完全實施基準計算，概算率為14.8%。槓桿比率為5.9%，超過3%的監管最低要求。

星展集團執行總裁陳淑珊表示：「本行今年第1季業績表現強勁，儘管利率不利因素持續以及地緣政治不確定性加劇，但總收入創歷史新高，股東權益報酬率達17%。本季佳績主要受惠於創歷史紀錄的財富管理業務表現、穩健的存款成長、創紀錄的交易服務手續費、以及強勁的市場交易收入。強勁業務表現均反映本行營運具備韌性，擁有充足實力在充滿挑戰的環境下掌握機會，並支持客戶需求。雖然伊朗戰爭及其潛在的次要影響為未來前景增添不確定性，但我們的壓力測試顯示本行的信貸組合依然穩健。我們擁有穩定的資產負債表、審慎的一般提存準備緩衝、雄厚的資本實力、以及充裕的流動性，有效鞏固本行的應變能力。我們亦將繼續投資於有結構性成長的計畫，包括轉型科技，以提升客戶服務體驗並掌握長遠機會。」