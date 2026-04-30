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投信投顧公會調查 台灣投資人行為五年來三大轉變

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
投資理財示意圖。圖／AI生成
投資理財示意圖。圖／AI生成

投信投顧公會30日發布「2025年臺灣民眾對於共同基金投資之問卷調查」指出，台灣投資人五年來投資行為大轉變，包括ETF轉變為主流資產配置工具、行動投資成為主流、AI理財朝「人機協作」發展等，預期這三大趨勢仍會持續。

這次調查是委託臺北醫學大學教授蕭育仁、國立中山大學教授蔡維哲與翁培師領銜研究團隊執行，調查期間為2025年12月12-31日，共回收1,493份有效問卷。這項調查研究已持續六年，涵蓋基金、ETF與其他投資行為、配息觀念、退休規劃，以及AI理財傾向調查四大主題。

調查發現，約54%民眾對AI理財工具有一定認知，但多數仍停留在初步理解階段。在服務偏好上，「AI為主＋人工顧問輔助」為最受歡迎模式（36%），顯示投資人仍重視專業顧問的信任與判斷。

此外，AI理財最受期待功能為「風險預警與市場分析」（61%）、「個人化投資組合」（52%）與「自動資產配置」（45%），顯示使用AI理財的需求聚焦風險控管與決策輔助。

在投資工具方面，調查顯示，ETF於過去五年間快速成長，已由過去的輔助性產品轉變為主流資產配置工具，使用比例持續攀升，顯示投資人偏好低成本、高透明度與操作彈性的產品。此外，主動式ETF的興起，也代表市場對於「介於主動與被動之間」的新型態投資工具展現高度興趣。

在投資行為上，過去五年雖仍以中短期操作為主，但定期定額投資逐漸普及，投資人開始採取「單筆搭配定期定額」的策略，以分散風險並累積長期報酬。資訊來源方面，則由傳統金融機構轉向社群媒體與專家意見領袖，顯示投資決策已進入數位化與去中心化時代。同時，手機APP已全面取代傳統下單方式，行動投資成為主流。

ETF 投資人

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