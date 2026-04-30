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永豐金控入列證交所公司治理評鑑 TOP 5%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金總部大樓照。圖／永豐金控提供
永豐金總部大樓照。圖／永豐金控提供

台灣證券交易所30日公布第十二屆(114年度)公司治理評鑑結果，永豐金控（2890）名列上市公司治理評鑑排名前5%。本屆公司治理評鑑共有1,009家上市公司及801家上櫃公司受評，評鑑結果僅有50家上市公司、40家上櫃公司入選前5%。

永豐金控在DJBIC(Dow Jones Best-in-Class Indices,道瓊領先全球指數) 、CDP(Carbon Disclosure Project,碳揭露計畫)等永續及公司治理相關評鑑表現優異，在維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等公司治理評鑑四大指標表現亮眼，公司治理精進再度獲得外界肯定。

永豐金控在參與其他永續及公司治理評鑑認證也表現相當突出，包含獲選S&P Global 2026年永續年鑑Top 5%；MSCI ESG評級為領導地位的AAA等，彰顯在永續、公司治理之整體表現已獲國際評比機構高度肯定。

永豐金控表示，將持續致力於永續及公司治理的精進，今年已訂定5月26日召開股東常會，持續落實於5月底前召開股東常會的高度公司治理標準，未來並將持續深化永續治理及相關作為，落實公司治理規範，為利害關係人創造更大價值，朝向「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的願景穩健前行。

道瓊 董事會 永豐金控

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