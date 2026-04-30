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彰銀公司治理獲肯定 連續5年評鑑前5％

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
彰化銀行永續績效獲肯定。圖／彰化銀行提供
彰化銀行永續績效獲肯定。圖／彰化銀行提供

彰化銀行（2801）在台灣證券交易所公布114年度第12屆公司治理評鑑中名列前5%，展現長期深耕公司治理的堅定承諾與豐碩成果。

彰銀連續5年獲列公司治理評鑑前5％，持續推動各項強化公司治理措施，面對主管機關推動的新指標方面，均嚴格遵循、加強落實。

在股東價值面向，彰銀制定並揭露「提升企業價值計畫」，透明的策略揭露，強化資本市場信心；在環境永續面向，導入ISO 14064-1溫室氣體盤查及ISO 50001能源管理系統，系統性揭露環境數據，逐步達成減緩全球暖化目標。

在人才發展面向，彰銀整合員工訓練計畫與定期滿意度調查，聚焦人才培育與透明溝通，致力打造幸福職場環境；在消費者保護面向，透過完善的個資保護政策、透明的契約設計與暢通的申訴機制，建構安心的金融服務環境。

彰銀在董事會下設置「永續經營委員會」，作為推動誠信經營與永續發展的專責單位，進一步強化董事會職能。

彰銀近年來屢獲多項國內外重要肯定。首度躋身全球銀行業「Top 5%」成員；連續3年穩居永續金融評鑑銀行業績優名單、CDP氣候變遷問卷評比獲領導等級等多項殊榮。展望未來，將持續精進營運績效，朝向卓越的永續金融標竿企業邁進。

銀行業 彰銀 彰化銀行

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