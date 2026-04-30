新台幣盤中重貶央行調節收31.648元 月線翻紅

美國央行聯邦準備理事會（Fed）決定維持利率不變，但內部意見分歧，加上中東戰火不見結束跡象，使國際油價飆升，美元指數走強。新台幣今天盤中摜破31.7元關卡，重貶逾1.4角，尾盤央行出手穩匯價，收盤收在31.648元，貶9.1分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至28.835億美元。

Fed今天決定維持利率不變，政策聲明表達對通膨的憂慮升高，不過，內部「鷹鴿大戰」加劇，為1992年來最分歧的決策。由於中東局勢未見盡頭，國際油價走揚，美股主要指數收盤漲跌互見，美元指數則走升。

台股今天開高震盪翻黑，終場指數收在最低點38926.63點，下跌376.87點。三大法人合計賣超台股531.67億元，其中，外資提款535.61億元，呈現連4賣。

新台幣兌美元以31.59元開盤，在美元走強、熱錢撤退影響下，一路走貶，盤中最低觸及31.703元，重貶逾1.4角，尾盤在央行調節下，收盤站回31.6元價位。

外匯交易員指出，Fed偏鷹立場使美元指數走強，非美貨幣承壓；在資金面，外資匯出力道大，以台股來看，近4個交易日，外資總計賣超逾1900億元，新台幣貶壓沉重，進出口商在匯市有進有出，但整體量能無法與外資相提並論。眼見新台幣今天貶幅較大，央行在連假前出手調節。

新台幣今天同步收週線、月線，單週累計貶值1.32角或0.42%，週線終止連3紅；單月累計升值3.32角或1.05%，月線翻紅。

外匯交易員表示，台股4月大漲7203.64點，寫下史上最強月線，帶動新台幣4月走升，「新台幣大致收復先前中東局勢所致的貶幅」，目前新台幣走勢主要隨外資動向波動，預期將在31.5元至31.8元區間震盪。

根據央行統計，美元指數今天升值0.09%，主要亞幣全面倒地，新台幣與日圓均跌0.29%、韓元貶0.2%、新加坡幣貶0.18%、人民幣跌0.03%。